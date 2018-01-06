Пять сериалов, которые можно посмотреть на выходных

1. “Ночной администратор”

Мини-сериал, состоящий всего из шести эпизодов и завоевавший сразу три “Золотых глобуса” в 2017 году. Помимо невозможно привлекательного Тома Хиддлстона, сыгравшего одну из главных ролей Джонатана Пайна, сериал подкупает тем, что он является экранизацией одноименного шпионского романа Джона Ле Карре, пишет Fabiosa.com/ru.

Пайн – бывший солдат, который вынужден работать под прикрытием в отеле, чтобы подобраться поближе к международной преступной группировке, втереться в доверие и уничтожить ее. Помимо захватывающего сюжета, зрителя ждут потрясающие виды колоритной Мальорки, Марракеша и Церматта.

2. “Психологини”

21 эпизод, каждый из которых идет всего 23-25 минут. Легкий, душевный и – самое главное – жизненный сериал, в котором любая женщина узнает себя.

Таня, Вика и Алина, 10 лет назад окончившие психологический факультет, собрались вновь, чтобы помочь окружающим и, конечно же, себе стать счастливыми.

3. “Проще простого”

Еще один жизненный сериал, снятый Джо Сванбергом. Два сезона по 16 эпизодов каждый повествуют нам об обычных парах, которые влюбляются, встречаются, налаживают быт. Не всегда складывается все удачно, но ведь и реальная жизнь – далеко не сказка.

В сериале задействованы не самые известные актеры (помимо Орландо Блума), но он не становится от этого менее увлекательным.

4. “Большая маленькая ложь”

Об этом сериале говорили весь 2017 год, и он обязателен к просмотру. Если это вас не убедило, продолжим доводы в пользу семи серий:

главные роли исполнили Риз Уизерспун и Николь Кидман;

сериал снят по одноименному роману-бестселлеру Лианы Мориарти;

с первых секунд он заинтриговывает: кто-то кого-то зачем-то убил, и зрителю предстоит об этом узнать;

саундтреки и виды ласкают слух и глаза.

Интриги, отношения, сплетни, скандалы… Однозначно смотреть и советовать подругам.

5. “11.22.63”

Восемь серий, снятых по мотивам научно-фантастического романа американского писателя Стивена Кинга “11/22/63”. Обычному учителю английского языка выпадает возможность попасть в прошлое и предотвратить убийство Кеннеди. Все бы ничего, но спустя время он понимает, что ему там нравится…

Уносите список в закладки. Пусть он всегда будет под рукой, когда в очередной раз возникнет вопрос: “Что же мне сегодня посмотреть?”.