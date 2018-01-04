Ни одета, ни раздета. "Голый" свадебный наряд невесты вызвал споры в соцсетях

На свадебной странице Lisa’s Wedding World в Facebook опубликовали нескромный наряд для невесты, которая хотела бы чувствовать себя максимально подвижно и комфортно. В отличие от ее гостей, пишет Life.ru.

Наряд сшит из полупрозрачного сетчатого материала, через который кокетливо будут выглядывать зона декольте, плечи и бедра. Стоит отметить, что все интимные зоны спрятаны под ручной вышивкой с более чем 200 камнями. Как сообщается в описании к фото, на создание откровенного свадебного костюма ушло примерно 244 часа.

Несмотря на сексуальность наряда, о его целесообразности начали спорить пользователи Сети. А вы что думаете?