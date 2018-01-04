Amazon выпустит зеркало с виртуальной реальностью

Понравившуюся в интернете одежду пользователям можно будет примерить виртуально. Amazon запатентовала зеркало смешанной реальности. Технология позволит человеку примерить виртуальную одежду, чтобы узнать, как она будет смотреться на нем. Об этом сообщает the Verge.
4 января 2018 г., 14:53
Зеркало оснащено несколькими камерами, прожекторами и дисплеями. Технологии позволяют создать движущуюся картинку с помощью пикселей, так пользователь может выбрать любую понравившуюся одежду. Кроме того, дисплей-зеркало способно менять фон. Виртуальное окружение позволит оценить, как одежда будет смотреться в том или ином месте, пишет Life.ru.
Даты анонса и выхода технологии неизвестны. Ранее Amazon выпустила камеру Echo Look с поддержкой голосового помощника Alexa. Камера способна давать советы по стилю за счет искусственного интеллекта.