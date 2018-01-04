Amazon выпустит зеркало с виртуальной реальностью

Зеркало оснащено несколькими камерами, прожекторами и дисплеями. Технологии позволяют создать движущуюся картинку с помощью пикселей, так пользователь может выбрать любую понравившуюся одежду. Кроме того, дисплей-зеркало способно менять фон. Виртуальное окружение позволит оценить, как одежда будет смотреться в том или ином месте, пишет Life.ru.

Даты анонса и выхода технологии неизвестны. Ранее Amazon выпустила камеру Echo Look с поддержкой голосового помощника Alexa. Камера способна давать советы по стилю за счет искусственного интеллекта.