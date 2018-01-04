Четырехлетний малыш, запертый родителями в шкафу: я дружил с крысами и тараканами

Прибывшие на место американские стражи порядка обнаружили в доме семьи Бурьер целую лабораторию по производству наркотиков. Кроме того, во время обыска полицейские нашли в доме шкаф, в котором был заперт четырехлетний ребенок, сообщает Life.ru.

Найденный мальчик рассказал, что целыми днями находился в запертом маленьком помещении, а единственными его друзьями были крысы и тараканы. По его словам, при попытке сбежать из шкафа родители в качестве наказания посадили его на холодильник и заставили там просидеть почти весь день.

Полиция заключила под стражу родителей ребенка за жестокое обращение. Также правоохранители не исключили, что родители испытывали на малыше произведенные наркотические вещества. Отец мальчика Роберт Дехард отрицал свою вину и отказался проходить тест на наркотики.

В настоящее время ребенок находится под защитой законного представителя Рейчел Лил-Хадсон и его жизни ничего не угрожает. По ее словам, родителей могут лишить родительских прав, а полицейские ищут мужчину, которому Април Бурьер и Дехард продавали наркотики