11 вещей, которые вам в себе не нравятся, а мужчин просто сводят с ума

Чтобы напомнить вам, что свое тело нужно любить, мы расскажем вам об 11 «несовершенствах», которые притягивают мужчин, как магнит, пишет Bestie.
Все женщины, глядя в зеркало, видят в себе массу недостатков. Но не расстраивайтесь! То, что может не нравиться вам в собственном теле, безотказно действует на представителей противоположного пола, пишет Lifter.com.ua.
1. Широкие бедра
Мужчин очень привлекают женщины с большими бедрами. Многие находят сочетание узкой талии и широких бедер крайне сексуальным.
Так что не стесняйтесь большой попы, главное — правильно подобрать одежду, которая ее выгодно подчеркивает!
2. Округлые формы
Наука давно доказала, что женщин лишний вес раздражает гораздо больше, чем мужчин. Недавние исследования в очередной раз подтвердили, что мужчин влекут не только худышки, но и пышечки.
3. Полные губы
Обладательницы толстых губ часто на это жалуются. А зря — ведь это очень нравится мужчинам! Вы же знаете, как много денег и сил тратят тонкогубые на то, чтобы накачать губы?
4. Веснушки
Начиная с сегодняшнего дня, прекращайте замазывать веснушки! Мужчинам нравятся веснушчатые лица — они считают их необычными, более мягкими и сексуальными.
Кроме того, бледные от природы женщины часто наносят себе искусственные веснушки!
5. Родинки
Как и веснушки, родинки привлекают мужчин своей уникальностью. Не забывайте, что родинка над губой издавна считается признаком красоты и соблазнительности.
6. Ямочки на талии
Перед ямочками на талии не может устоять ни один мужчина! Как правило, ямочки — признак хорошего здоровья. Так что не бойтесь, что их увидят мужчины: гарантируем — им понравится!
7. Крупные ноги
Еще один «недостаток», который обожают мужчины. Времена поменялись: сегодня женщины уже не так стесняются больших ног, как раньше, с гордостью надевая короткие юбки. И вы следуйте их примеру: это лишь привлечет к вам мужчин, так что стесняться тут нечего!
8. Застенчивость
Если вы часто краснеете — это преимущество! Невинность и застенчивость сводят мужчин с ума. Видя зардевшуюся женщину, они тут же хотят ее поцеловать — а потом окружить любовью и заботой.
9. Бессознательные привычки
То, как вы отбрасываете назад волосы, покачиваете ногой под столом или покусываете губы… С мужской точки зрения все это очень и очень сексуально!
10. Низкий голос
У большинства женщин голос высокий. Но если вы — исключение, не смущайтесь. Низкий, хрипловатый женский голос кажется мужчинам таинственным и обворожительным.
11. Естественный запах тела
Запах кожи делает вас уникальной. И хотя духи, конечно, привлекут к вам внимание, мужчинам будет еще труднее устоять перед ароматом вашего тела!