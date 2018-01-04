11 вещей, которые вам в себе не нравятся, а мужчин просто сводят с ума

Все женщины, глядя в зеркало, видят в себе массу недостатков. Но не расстраивайтесь! То, что может не нравиться вам в собственном теле, безотказно действует на представителей противоположного пола, пишет Lifter.com.ua.

1. Широкие бедра

Мужчин очень привлекают женщины с большими бедрами. Многие находят сочетание узкой талии и широких бедер крайне сексуальным.

Так что не стесняйтесь большой попы, главное — правильно подобрать одежду, которая ее выгодно подчеркивает!

2. Округлые формы

Наука давно доказала, что женщин лишний вес раздражает гораздо больше, чем мужчин. Недавние исследования в очередной раз подтвердили, что мужчин влекут не только худышки, но и пышечки.

3. Полные губы

Обладательницы толстых губ часто на это жалуются. А зря — ведь это очень нравится мужчинам! Вы же знаете, как много денег и сил тратят тонкогубые на то, чтобы накачать губы?

4. Веснушки

Начиная с сегодняшнего дня, прекращайте замазывать веснушки! Мужчинам нравятся веснушчатые лица — они считают их необычными, более мягкими и сексуальными.

Кроме того, бледные от природы женщины часто наносят себе искусственные веснушки!

5. Родинки

Как и веснушки, родинки привлекают мужчин своей уникальностью. Не забывайте, что родинка над губой издавна считается признаком красоты и соблазнительности.

6. Ямочки на талии

Перед ямочками на талии не может устоять ни один мужчина! Как правило, ямочки — признак хорошего здоровья. Так что не бойтесь, что их увидят мужчины: гарантируем — им понравится!

7. Крупные ноги

Еще один «недостаток», который обожают мужчины. Времена поменялись: сегодня женщины уже не так стесняются больших ног, как раньше, с гордостью надевая короткие юбки. И вы следуйте их примеру: это лишь привлечет к вам мужчин, так что стесняться тут нечего!

8. Застенчивость

Если вы часто краснеете — это преимущество! Невинность и застенчивость сводят мужчин с ума. Видя зардевшуюся женщину, они тут же хотят ее поцеловать — а потом окружить любовью и заботой.

9. Бессознательные привычки

То, как вы отбрасываете назад волосы, покачиваете ногой под столом или покусываете губы… С мужской точки зрения все это очень и очень сексуально!

10. Низкий голос

У большинства женщин голос высокий. Но если вы — исключение, не смущайтесь. Низкий, хрипловатый женский голос кажется мужчинам таинственным и обворожительным.

11. Естественный запах тела

Запах кожи делает вас уникальной. И хотя духи, конечно, привлекут к вам внимание, мужчинам будет еще труднее устоять перед ароматом вашего тела!