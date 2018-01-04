Из магазинов отозвали 17 видов косметики, в которой нашли асбест. Он вызывает рак!

Этот пугающий результат был получен независимой лабораторией, куда Кристи Уорнер, мать из города Баррингтон, штат Род-Айленд, отправила косметику, которую она купила для своей 6-летней дочери. Косметика была куплена в магазине Providence Place Mall, но расследование показало, что эта проблема касается всех, пишет Lifter.com.ua.

Уорнер, которая объясняет свою подозрительность работой в юридической конторе, говорит, что результаты анализа ее «физически подкосили»:

«Я села на землю — у меня в голове не укладывалось, как что-то подобное могло попасть к нам в дом».

Получив результаты, Уорнер и ее шеф Джон Дитон решили купить другую продукцию фирмы Claire’s в разных магазинах и отправить ее на анализ.

Научно-аналитический институт обнаружил тремолит-асбест во всех 17 проанализированных продуктах.

Асбест — это токсичное вещество, способное вызывать злокачественную мезотелиому через десятилетия после контакта, согласно данным Национального онкологического института.

Недавно эта же независимая лаборатория уже попадала в сводки новостей: они обнаружили асбест в косметике фирмы Justice. Представители Justice провели собственное расследование и заявили, что ничего не обнаружили, после чего лабораторию обвинили в некорректной работе.

Несмотря на эти сомнения, Claire’s решила отозвать всю свою продукцию из продажи до проведения собственного расследования.

В пятницу на странице компании в Facebook появилось такое объявление:

«Для Claire’s безопасность клиентов всегда на первом месте, и мы придаем важнейшее значение безопасности и доброкачественности нашей продукции.

Мы тесно сотрудничаем с распространителями, чтобы гарантировать тестирование и оценку нашей продукции в соответствии со всеми законными требованиями и нормами. По итогам запроса мы приняли предварительные меры, отозвав всю сомнительную продукцию из продажи, и немедленно проведем расследование всех вопросов.

Как только мы будем обладать всеми данными и получим результаты расследования, мы предпримем необходимые шаги».

На сайте компании приведен перечень всех изъятых продуктов, среди которых — тени для век, блеск для губ и блестки.