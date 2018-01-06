Если ваш партнер изменяет вам, это происходит потому, что он вас любит

Несмотря на все это, люди изменяют чаще, чем вы думаете. Благодаря недавнему исследованию, что 64% людей в какой-то момент их жизни изменили, пишет Soulpost.ru.

Но почему так много измен и, главное, почему люди изменяют? Ответ прост и тревожно противоречив. Оказывается, вам изменяют из любви к вам.

Звучит странно, не правда ли? Но чем дольше вы размышляете об этом, тем больше понимаете суть вопроса.

В 2017 году социолог Алиса М. Уокер опубликовала «Секретную жизнь жены, которая изменяет», взглянув на жизнь женщин под другим углом. Она обнаружила, что для большинства женщин, у которых она брала интервью, измена была выходом их отношений, лишенных секса и оргазма.

Эти женщины перепробовали все, что только могли придумать, чтобы изменить отношения: просили, умоляли, отправлялись вместе с мужьями на терапию, но ничего не поменялось.

В то время как легко обозвать изменщиков бессердечными, они отлично осознают, насколько вредны их внебрачные связи и часто осознают свою вину. Однако часто они рассматривают измену как единственный способ спасти свои отношения. Они либо удовлетворяют свои невостребованные супругом нужды на стороне, либо вынуждены уйти из отношений. То есть, они изменяют, чтобы остаться в браке.

Хотя это, вероятно, идет вразрез с тем, что вы когда-либо слышали, читали или чувствовали, опрос показал, что многие согласны с этим утверждением. 49% опрошенных мужчин и 35% женщин считают, что люди изменяют, потому что любят своего партнера, но ищут больше сексуального или эмоционального удовлетворения.

Измена не означает, что ваш партнер не любит или не уважает вас. Все как раз происходит с точностью до наоборот. Если ваш партнер изменяет вам, он просто делает все возможное, чтобы сохранить отношения, удовлетворяя при этом свои потребности (как эмоциональные, так и сексуальные).

Измена — это призыв к пробуждению отношений несколькими способами.

Во-первых, держа измену в секрете, изменщик может оставаться в отношениях, удовлетворяя при этом свои потребности. Во-вторых, если партнер, которому изменяют, узнает об измене, он поговорит с изменщиком о том, что послужило причиной измены.

Измена показывает трещины в отношениях, которые, если их устранить, могут исправить связь.

Вам, наверняка, не будет приятно узнать, что вам изменили, и это ожидаемо. Но измена не должна сигнализировать о конце отношений в целом. Вместо этого пары могут рассмотреть измену как отчаянный акт любви, решить проблемы и начать все заново. Согласно вышеуказанному опросу, 51% людей могут простить измену.

Изменив мнение и открыв сердце, вы можете улучшить свои отношения, даже после того как вам изменили.