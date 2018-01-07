Вкусно, просто, оригинально: виноград в сырной шубке

Ингредиенты: виноград розовый (крупный) — 10 штук, крем-сыр — 150 г, сыр с плесенью (рокфор) — 130 г, грецкие орехи — 50 г, фисташки —150 г, пишет Rus.tvnet.lv.

Приготовление:

1. Отделите ягоды винограда от веточек, сделайте надрезы, достаньте косточки. Смешайте крем-сыр и сыр с плесенью. Грецкие орехи и фисташки перебейте и измельчители до состояния крупных крошек.

2. ]Выложите порцию творожной массы на ладонь, положите по центру 1 ягоду винограда, залепите, сформируйте шарик и обкатайте его в ореховых крошках. Так же сформируйте остальные шарики.

3. Выложите на красивую тарелку и при желании наколите на шпажки.