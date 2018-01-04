Тип партнера, с которым у вас ничего не выйдет, на основании вашего знака Зодиака

Вокруг полно гороскопов, которые вещают, какую любовь вам стоит искать, но нигде не написано, кого вы должны избегать. Итак, исправляем это досадное упущение и представляем, с каким парнем вам не суждено быть, согласно астрологическому прогнозу:
Овен (21 марта — 19 апреля)
Овен, единственное, что вы ненавидите больше, чем ленивый отдых, — это свидание с тем, кто обожает его. Вы постоянно пребываете в движении, и выходные для вас – время для того, чтобы успеть сделать все, что вы не успели в течение недели, пишет Soulpost.ru.
Итак, если у вас грандиозные планы, а ваш суженый хочет проваляться выходные дома, вы поймете, что эти отношения не для вас. Вам нужен такой же активный партнер, как и вы.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Телец, вы обожаете романтичные вещи, и ожидаете, что ваш партнер будет чувствовать то же самое. И, когда вы, наконец, осознаете, что ваш избранник больше увлечен собой, чем вами, вы поймете, что вам не по пути.
Вы не против, чтобы ухаживал за своим внешним видом, когда вы вместе выходите в люди, но, если перед сном он целует свое отражение в зеркале, а не вас, знайте, ваши отношения не продлятся долго.
У вас просто не хватит сил доказывать ему, насколько вы его любите. Да и стоит ли, если он влюблен в себя?
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Близнецы — вы невероятная женщина, и нуждаетесь в мужчине, который оценит вас. Вы любите быть на виду и часто собираетесь с друзьями. И лучший способ обнаружить вашу вторую половинку – искать ее в таких же компаниях.
Вы — экстраверт, а значит вам не подходят знакомства в кафе и книжных магазинах, потому что их посетители обычно не очень общительны. Последний человек, с которым вы хотите быть, — это застенчивый парень, который кажется загадочным, но на самом деле просто закрытый и нудный тип.
Рак (21 июня — 22 июля)
Рак, когда вы думаете об идеальных отношениях, вы представляете себе сказку, ставшую былью. Вы планируете свою свадьбу, даже если вы только начали встречаться, поэтому вам нужен такой же романтик, как и вы.
Парень, которого вы должны избегать, — это плейбой, который не заботится о вас и ваших чувствах и хочет лишь одного — уложить вас в постель.
Лев (23 июля — 22 августа)
Лев, вы постоянно нуждаетесь в том, чтобы быть в центре внимания и любите, когда за вами красиво ухаживают. Вы знаете, что вам комфортно, когда это происходит постоянно, а не иногда. Итак, если вы ищете парня, с которым хотите провести всю жизнь, вам подойдет тот, кто преклоняется пред вами и восхищается вашей яркой индивидуальностью.
Парень, с которым вы не сможете ужиться, слишком занятой, самовлюбленный и почти вас не замечает. Вам нужна любовь и привязанность, и, если он не справляется с задачей, значит он не для вас.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Дева – вы очень практичны, а это значит, что вы предпринимаете лучшие решения, когда речь заходит о любви и отношениях. Вы не часто совершаете ошибки, но, когда вы по-настоящему влюблены в кого-то, вам может быть сложно анализировать ситуацию. Вы знаете, что отношения требуют проверки временем, а это значит, что если вы встретили на своем пути безнадежного, безрассудного романтика – ваша связь обречена на катастрофу.
Вы не сможете принять правильное решение, потому что, он будет торопиться и путать мысли в вашей голове. Вам нужен тот, кто будет таким же умным и практичным, как и вы, а не ослепленный любовью парень.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Вы — прекрасный посредник и миротворец среди своих друзей и знакомых, вы знаете, как прекратить спор и драку благодаря своему дару красноречия и убеждения.
Итак, когда вы в поисках любви, вы, как правило, ищете того, с кем можно поговорить. Будучи человеком, который любит общаться, вы знаете, что отношения без глубоких, откровенных разговоров, не пройдут проверку временем.
Поэтому вы не сможете встречаться с парнем, который меньше говорит и больше делает. Вам обязательно нужно быть в курсе чувств партнера и сообщить ему о своих ощущениях.
Если же он не слишком заботится о ваших чувствах или же он – молчаливый, закрытый тип, отношения не сложатся.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Скорпион, вы очень таинственны и держите людей в неведении, но если вы встретите парня, похожего на вас – между вами ничего не выйдет. Вначале вам будет интересно играть друг с другом, но, когда придет время подумать о более серьезных отношениях, вас будет мучить вопрос – любит ли он вас по-настоящему или просто притворяется.
Два таинственных человека – это вдвойне больше лжи и секретов. Вам не нужен стресс и головоломка, поэтому держитесь от партнера, подобного вам, подальше.
Стрелец (22 ноября — 19 декабря)
Стрелец, вы очень оптимистичны, беззаботны и просто великолепны, вам нравится быть независимой. Поэтому в отношениях вам стоит быть с тем, кто так же ценит свободу, как и вы, без излишней привязчивости. При первом намеке на это вы будете спасаться от партнера бегством.
В то же время вам нужен человек, который будет поспевать за вами, когда дело касается волнения и веселья. Если вы хотите собраться и уехать на выходных, ваш партнер уже должен ждать вас в машине и договориться о том, кто будет кормить вашу кошку.
Козерог (20 декабря — 19 января)
Козерог, вы не хотите тратить жизнь на беспокойство о любви, деньгах, карьере. Но, увы, жизнь устроена по-другому. Поэтому вы берете на себя ответственность за каждый аспект вашей жизни, включая отношения.
Вы уже знаете, чего хотите в любви, вам просто нужно найти того, кто также определился с этим. Остерегайтесь парня, которому все равно, куда приведет его жизнь.
Мятежный и свободный духом мужчина не составит вам достойную партию. Вам нужен человек, который не только серьезно относится к жизни и будущему, но и к вам. Если все, чего он жаждет, это весело провести время и жить вне графика, тогда он явно не для вас.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Водолей, вам нравится считать стакан наполовину полным, и вы склонны держаться подальше от людей, которые думают иначе. Вы знаете, что вы можете получить все, чего хотите от жизни, и ожидаете, что ваша вторая половинка поддержит вас на пути к этому.
Вы очень независимый человек, который рассматривает отношения как способ связаться с партнером, который не зависит от вас и имеет собственные цели в жизни.
Человек, с которым вы не сможете поладить, — тот, кому неинтересно саморазвитие, и кто доволен тем, что у него есть.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Рыбы, когда вы помогаете своим друзьям или партнеру, это приносит вам радость, когда вы знаете, что можете сделать других счастливыми, просто протянув руку, когда кто-то в ней нуждается. Вы всегда тратите время на то, чтобы быть рядом с людьми, которых любите, даже если это означает, что на данный момент ваши потребности отходят на задний план. Поэтому, когда дело касается любви, вам нужен тот, кто может оценить эти усилия.
Парень, зацикленный на себе и своих потребностях, и не интересующийся, что вы делаете – не ваш вариант. Вы думаете, что сможете исправить его, если проведете с ним достаточно долгое время, но это не так. Он просто использует вас и, что еще хуже, заставит вас чувствовать себя недооцененной, ненужной и недостойной любви.