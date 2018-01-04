Тип партнера, с которым у вас ничего не выйдет, на основании вашего знака Зодиака

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овен, единственное, что вы ненавидите больше, чем ленивый отдых, — это свидание с тем, кто обожает его. Вы постоянно пребываете в движении, и выходные для вас – время для того, чтобы успеть сделать все, что вы не успели в течение недели, пишет Soulpost.ru.

Итак, если у вас грандиозные планы, а ваш суженый хочет проваляться выходные дома, вы поймете, что эти отношения не для вас. Вам нужен такой же активный партнер, как и вы.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Телец, вы обожаете романтичные вещи, и ожидаете, что ваш партнер будет чувствовать то же самое. И, когда вы, наконец, осознаете, что ваш избранник больше увлечен собой, чем вами, вы поймете, что вам не по пути.

Вы не против, чтобы ухаживал за своим внешним видом, когда вы вместе выходите в люди, но, если перед сном он целует свое отражение в зеркале, а не вас, знайте, ваши отношения не продлятся долго.

У вас просто не хватит сил доказывать ему, насколько вы его любите. Да и стоит ли, если он влюблен в себя?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Близнецы — вы невероятная женщина, и нуждаетесь в мужчине, который оценит вас. Вы любите быть на виду и часто собираетесь с друзьями. И лучший способ обнаружить вашу вторую половинку – искать ее в таких же компаниях.

Вы — экстраверт, а значит вам не подходят знакомства в кафе и книжных магазинах, потому что их посетители обычно не очень общительны. Последний человек, с которым вы хотите быть, — это застенчивый парень, который кажется загадочным, но на самом деле просто закрытый и нудный тип.

Рак (21 июня — 22 июля)

Рак, когда вы думаете об идеальных отношениях, вы представляете себе сказку, ставшую былью. Вы планируете свою свадьбу, даже если вы только начали встречаться, поэтому вам нужен такой же романтик, как и вы.

Парень, которого вы должны избегать, — это плейбой, который не заботится о вас и ваших чувствах и хочет лишь одного — уложить вас в постель.

Лев (23 июля — 22 августа)

Лев, вы постоянно нуждаетесь в том, чтобы быть в центре внимания и любите, когда за вами красиво ухаживают. Вы знаете, что вам комфортно, когда это происходит постоянно, а не иногда. Итак, если вы ищете парня, с которым хотите провести всю жизнь, вам подойдет тот, кто преклоняется пред вами и восхищается вашей яркой индивидуальностью.

Парень, с которым вы не сможете ужиться, слишком занятой, самовлюбленный и почти вас не замечает. Вам нужна любовь и привязанность, и, если он не справляется с задачей, значит он не для вас.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Дева – вы очень практичны, а это значит, что вы предпринимаете лучшие решения, когда речь заходит о любви и отношениях. Вы не часто совершаете ошибки, но, когда вы по-настоящему влюблены в кого-то, вам может быть сложно анализировать ситуацию. Вы знаете, что отношения требуют проверки временем, а это значит, что если вы встретили на своем пути безнадежного, безрассудного романтика – ваша связь обречена на катастрофу.