Запах мужчины заставляет женщину пить больше алкоголя

Предыдущие эксперименты показали, что запах женщины, находящейся в фертильной фазе менструального цикла, побуждает мужчин пить больше алкоголя, пишет Soulpost.ru.

На этот раз ученые наблюдали за 103 женщинами в возрасте 21-31 лет, которые не знали о сути исследования. Сначала они вдыхали аромат искусственно воспроизведенного полового гормона андростенола или простой воды. А затем им давали два бокала безалкогольного пива.

В результате женщины под влиянием запаха гормона выпивали больше остальных.

Ученые предположили, что это может быть связано с общественными ассоциациями секса с употреблением алкоголя.