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Запах мужчины заставляет женщину пить больше алкоголя

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Алкоголь. Иллюстративный снимок. | ФОТО: Mihkel Maripuu

Исследователи кафедры психологии Университета Южной Флориды решили узнать, как запах мужчины может влиять на решение женщины употреблять алкоголь.

Предыдущие эксперименты показали, что запах женщины, находящейся в фертильной фазе менструального цикла, побуждает мужчин пить больше алкоголя, пишет Soulpost.ru.

На этот раз ученые наблюдали за 103 женщинами в возрасте 21-31 лет, которые не знали о сути исследования. Сначала они вдыхали аромат искусственно воспроизведенного полового гормона андростенола или простой воды. А затем им давали два бокала безалкогольного пива.

В результате женщины под влиянием запаха гормона выпивали больше остальных.

Ученые предположили, что это может быть связано с общественными ассоциациями секса с употреблением алкоголя.

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