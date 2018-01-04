Запах мужчины заставляет женщину пить больше алкоголя

Исследователи кафедры психологии Университета Южной Флориды решили узнать, как запах мужчины может влиять на решение женщины употреблять алкоголь.
4 января 2018 г., 16:50
Предыдущие эксперименты показали, что запах женщины, находящейся в фертильной фазе менструального цикла, побуждает мужчин пить больше алкоголя, пишет Soulpost.ru.
На этот раз ученые наблюдали за 103 женщинами в возрасте 21-31 лет, которые не знали о сути исследования. Сначала они вдыхали аромат искусственно воспроизведенного полового гормона андростенола или простой воды. А затем им давали два бокала безалкогольного пива.
В результате женщины под влиянием запаха гормона выпивали больше остальных.
Ученые предположили, что это может быть связано с общественными ассоциациями секса с употреблением алкоголя.