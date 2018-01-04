Как заставить себя заниматься, если совсем нет сил?

Все обещания, которые вы давали себе на Новый год постепенно теряют свою силу, а до сезона бикини еще так далеко... Разве это не прекрасное оправдание, чтобы пропустить тренировку-другую? Чтобы соблазна отлынивать не было, предлагаем эти простые и эффективные советы:

Занимайтесь утром

Если вы боретесь со своей ленью, то еще не все потеряно. Помните: чем больше вы оттягиваете “момент истины“, тем сложнее вам будет. Упражнения – первое задание на утро. Потом вы придумаете тысячу оправданий, чтобы не идти в спортзал (дети, тяжелый рабочий день, уборка, готовка и т.д.). Кроме того, после утренней тренировки вы почувствуете себя более энергичной, свежей и бодрой, пишет Ivona.bigmir.net.

Выложите форму

С вечера подготовьтесь к походу в спортзал или пробежке. Выложите форму, спортивную сумку, кроссовки. Утром вы проснетесь и первым делом вспомните про тренировку. Кроме того, вы не сможете придумать отговорку, мол “забыла носки“ или “майка где-то затерялась“.

Найдите пару

Ваша усталость зачастую будет менее убедительным аргументом, если вы будете заниматься с партнером (при этом неважно, будет ли это ваша вторая половинка или подруга). В тот момент, когда вы захотите дать себе поблажку, чувство ответственности перед другим человеком не даст вам осуществить задуманный тайм-аут. Для тех, кто занимается с тренером, проблема пропусков стоит еще более остро – ко всему прочему, они еще и теряют деньги.

Поменяйте упражнения

Каждый человек, независимо от того, начинающий ли он спортсмен или профессионал, чувствует усталость. Иногда просто хочется ничего не делать. Чтобы справиться с этой вялостью, нужно просто изменить подход к самой тренировке. Вместо похода в спортзал вы можете побегать в парке, вместо привычных упражнений – сходить на йогу. Даже длительная прогулка или шопинг считаются!

Посмотрите мотивирующие фото

Часто этот способ открывает в человеке второе дыхание. Скорее всего, у вас есть кумир, на которого вы мечтаете быть похожей. Это может быть актриса, певица, модель или спортсменка. Просто вбейте в поиск имя и пролистайте пару фотографий. Мы уверены, что после десятка фото красивых и подтянутых тел, ваша рука сама потянется за спортивной сумкой.