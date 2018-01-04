Вещи, которые отнимают вашу женскую энергию

Сайт Cluber.com.ua решил разобраться, так что же так сильно влияет эмоционально на женщину.

Бардак в доме

Одна из самых изматывающих вещей на свете для женщины – бардак в доме или на рабочем месте. Думаете, нормальная женщина пилит мужа за разбросанные по дому носки потому, что ей больше заняться нечем? Вовсе нет! Все дело в том, что в нас эволюционно заложено отмечать положение вещей в пространстве и быть крайне внимательной к этому.

Мы – собирательницы. Долгие тысячелетия мы постоянно занимались тем, что искали грибы, ягодки, коренья. Мы охраняли детей от змей и насекомых, следили за малейшими изменениями окружающей среды. Наш глаз фиксирует любой беспорядок, даже тот, на который мужчина и не обратит внимания. На мужчину пока слон не наступит, пока носки к полу не прилипают – ему хорошо. Он и в такой обстановке может работать, или отдыхать, если ему надо будет. А вот женщина – не может.

Все вот эти разбросанные носки, штаны, книги, купальники, полотенца постоянно засоряют ее оперативку. Она в такой ситуации работает медленно и постоянно подвисает, как компьютер, который требуется перезагрузить. Каждая вещь «не на своем месте», которая попала в поле ее зрения – это как открытая в отдельном окне программа. Со временем, если бардак накапливается, женщина начинает испытывать постоянный стресс. Силы покидают ее. Хочется просто сесть посреди всего этого говна, и плакать. Тем временем ее мужчина может вообще не понимать в чем проблема, даже спотыкаясь об оставленные на кухне пивные бутылки. Ну, можно же еще пройти, ты чего!

Плохой сон

Женщины, в отличие от мужчин, спят куда более чутко. Мужчина может сладко сопеть, не смотря на то, что рядом надрывается будильник. Женщина же вскакивает от каждого шороха, прислушиваясь – что там с детками? В особо тяжелых случаях еще несколько раз за ночь ходит укрывать разметавшегося ребенка одеялом. Женщина реагирует на слабый писк скайпа в телефоне, на присланную в ночи смс, на нежное пуканье синицы по утру! Поэтому большинство женщин постоянно, регулярно испытывает страшный недостаток сна!

Чтобы женщина функционировала нормально, ей нужно хоть изредка по-настоящему высыпаться. По-настоящему – это когда тебя ничего не отвлекает. Ни просьбы мужа найти рубашку, ни трели телефонных звонков, ни жалобное мяуканье кота в 4 утра, ни известие о том, что ребенку сегодня уже нужна особая шапочка на урок труда – ничего. Я за то, чтобы хотя бы раз в неделю делать маме полный расслабон. Полный. А если ничего не выходит, то нужно оставить все эти шумовые раздражители дома и уехать от них в санаторий на пару дней. Пусть думают надо своим поведением.