Пять простых способов выглядеть моложе

Итак, существует несколько хитростей, которые помогут вам ежедневно выглядеть моложе, чем на самом деле, пишет Ivona.bigmir.net.

Подтянитесь

С годами ваша упругая попка, к сожалению, будет обвисать. Исправить ситуацию поможет правильная пара брюк, процент эластана (или лайкры) в которых не должен быть меньше 2%.

Купите идеальный бюстгальтер

Правильный бюстгальтер должен придавать вашей груди соблазнительный силуэт, поддерживать ваш бюст и делать талию визуально тоньше. Поверьте, деньги, потраченные на действительно качественный продукт, отольются вам восторженными взглядами мужчин.

Откажитесь от сухой косметики

Чем старше вы становитесь, тем суше становится ваша кожа. После 30 лет обязательно необходимо менять сухую косметику (особенно пудры и румяна) на кремовые и увлажняющие текстуры.

Будьте осторожны с цветом волос

Не окрашивайте волосы в слишком экстремальные цвета. Слишком светлыми — они потеряют золотистый оттенок, слишком темными — будут выглядеть ненатурально.

Пересмотрите гардероб

Помните, если носить молодежные вещи в за 30 лет — вы не становитесь моложе, а напротив — выглядите комично. Одевайтесь соответственно своему возрасту и статусу. При этом придумайте свою изюминку в стиле, добавьте ярких аксессуаров, носите авторские вещи, шейте что-нибудь сами. Главное, чтобы окружающие понимали, что у вас существует свой собственный стиль