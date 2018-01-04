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Спорт посреди хаоса: многодетная мама-йог вдохновляет своими видео в Instagram

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ФОТО: Instagram

Частенько мы ищем себе любые отмазки, лишь бы не начинать заниматься физическими нагрузками. Особенно легко это делать, когда ты воспитываешь больше одного ребенка. Но пора признаться себе в своей лени и неповоротливости и вдохновиться примером других мамочек.

Кензи – молодая мать троих детей и практикующий йог. Она никогда не искала себе отмазок и занималась йогой даже среди своего многодетного хаоса, пишет Ihappymama.ru.

У Кензи уже больше 260 000 подписчиков в Instagram, где она делится фотографиями из семейной жизни, асанами, и рассказывает, как их выполнять. Ее видео и правда очень мотивируют. Девушка показала, что для занятий йогой достаточно иметь коврик и желание что-то делать. И даже дети тогда не смогут помешать, а только помогут в каких-то моментах.

Смотрите сами!

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