Спорт посреди хаоса: многодетная мама-йог вдохновляет своими видео в Instagram

Частенько мы ищем себе любые отмазки, лишь бы не начинать заниматься физическими нагрузками. Особенно легко это делать, когда ты воспитываешь больше одного ребенка. Но пора признаться себе в своей лени и неповоротливости и вдохновиться примером других мамочек.
4 января 2018 г., 18:44
Кензи – молодая мать троих детей и практикующий йог. Она никогда не искала себе отмазок и занималась йогой даже среди своего многодетного хаоса, пишет Ihappymama.ru.
У Кензи уже больше 260 000 подписчиков в Instagram, где она делится фотографиями из семейной жизни, асанами, и рассказывает, как их выполнять. Ее видео и правда очень мотивируют. Девушка показала, что для занятий йогой достаточно иметь коврик и желание что-то делать. И даже дети тогда не смогут помешать, а только помогут в каких-то моментах.
Смотрите сами!