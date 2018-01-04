Видеоподборка с отцами, которые пострадали от макияжа своих дочерей
4 января 2018 г., 19:21
Говорят, что дети больше привязаны к матерям, и что они уделяют времени детям больше, чем отцы. Но ради справедливости, давайте вспомним все то, что позволяют делать с собой папы своим детям только для того, чтобы им было весело.
Они разрешают на себе прыгать, рисовать, и даже делать себе макияж. Последнее очень нравится делать девочкам, и они не стесняются наносить отцам самые яркие тени и красить губы самыми пестрыми помадами, пишет Ihappymama.ru.
Эта забавная видеоподборка – все попытки дочерей сделать папочек красивее.