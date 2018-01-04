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Видеоподборка с отцами, которые пострадали от макияжа своих дочерей

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Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Говорят, что дети больше привязаны к матерям, и что они уделяют времени детям больше, чем отцы. Но ради справедливости, давайте вспомним все то, что позволяют делать с собой папы своим детям только для того, чтобы им было весело.

Они разрешают на себе прыгать, рисовать, и даже делать себе макияж. Последнее очень нравится делать девочкам, и они не стесняются наносить отцам самые яркие тени и красить губы самыми пестрыми помадами, пишет Ihappymama.ru.

Эта забавная видеоподборка – все попытки дочерей сделать папочек красивее.

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