Самая волосатая девушка в мире из Таиланда вышла замуж и теперь постоянно бреется

О том, что маленькая девочка по имени Супатра из Таиланда страдает от редчайшего наследственного заболевания, синдрома Амбраса, родители узнали уже через несколько месяцев после ее рождения. Началось все с того, что Супатра родилась с аномально маленькими ноздрями и с трудом могла дышать — приходилось подключать ее к специальному аппарату. Другие особенности проявились через несколько недель: у девочки по всему телу и на лице стали расти волосы, пишет Medialeaks.ru.



Супатра Сасупфан | ФОТО: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Через несколько лет растительность на лице Супатры стала такой густой, что незнакомым людям казалась гримом для фильма «Остров доктора Моро» или Хэллоуина. Девочка похожа на вервольфов или результат фантастической гибридизации из старой фантастики. Поверить в то, что эти волосы настоящие, было очень сложно. Во всем мире на сегодня зарегистрировано около 50 случаев синдрома Амбраса.

Супатра Сасупфан | ФОТО: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

И Супатра — своего рекордсменка. В 2010 году Книга рекордов Гиннесса включила ее имя в свои списки, и она официально стала самой волосатой девушкой в мире. В остальном Супатра была обычным ребенком: любила мультики, игры с друзьями, в школе увлекалась математикой и музыкой.

Супатра Сасупфан | ФОТО: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

В тот момент ее жизнь осложнялась не только неконтролируемым ростом волос, которые становились только крепче после попыток провести лазерную эпиляцию, но постоянным буллингом в школе и на улицах. Но каким-то образом девочка научилась относиться к своим особенностям позитивно.

«Сама я себя не чувствую какой-то особенной, у меня много друзей. То, что я волосатая, делает меня особенной. Да, были люди, которые издевались надо мной, называли обезьяньей мордой, но теперь они так не делают. Я совершенно привыкла к своему виду. Ничего особенного я не чувствую, потому что всегда была такой. Только иногда волосы мешают видеть, когда слишком отрастают. Надеюсь, однажды меня вылечат», - говорит она.

Супатра Сасупфан | ФОТО: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Между тем, годы шли, а лекарства все не было. С помощью нескольких операций Супатре удалось научиться нормально дышать носом, но избавить ее от волос никак не удавалось. О ней снимали документальные фильмы, показывали ее самым разным врачам — все без толку.

В 17 лет девушка встретила молодого человека, который завоевал ее сердце. Вскоре пара решила пожениться. Имя избранника не называется, но есть общее фото.

ФОТО: Fcaebook

Да, на этом фото Супатра впервые в жизни предстала перед публикой полностью без волос на лице. Для этого ей приходится регулярно бриться, пишет Unilad. Как это скажется на росте волос, пока непонятно, но девушка твердо намерена расстаться с образом самой волосатой в мире и попытаться жить нормальной жизнью.