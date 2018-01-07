Маски для волос своими руками: лучшие рецепты

Что может быть лучше натуральных средств по уходу за телом и волосами. Разве что, если средства эти вы делаете самостоятельно, да еще и из продуктов, которые всегда есть под рукой, пишет Ivona.bigmir.net.

Предлагаем вам три лучших рецепта масок для волос, которые с легкостью сможете сделать в домашних условиях.

1. Рецепт, который считается одним из универсальных. Смешиваете в равных пропорциях (столовая ложка) мед и коньяк. Добавляете яичный желток и вот он — результат. Наносить такую маску следует перед мытьем головы где-то за полчаса. После того, как смоете маску, ополосните волосы лимонным соком с водой.

2. Отличным средством против выпадения волос, а также от перхоти является сок алоэ. Можете также приготовить на 40-процентном спирте настойку из его измельченных листьев. Далее сок смешивается с равной долей (столовая ложка) меда и яичного желтка. Полученная смесь наносится на кожу головы, после чего плотно завязывается платком и закрывается косынкой из целлофана. После 20 минут с маской — тщательно промойте волосы.

Для закрепления эффекта используйте отвар ромашки в качестве последнего ополаскивания. В случае сильного выпадения волос, средство используется 5 раз подряд.

3. Отличная маска для волос — из хлеба. Она используется для укрепления волос. Около 2-3 часов должен настаиваться хлеб после того, как будет залит кипятком. Кашицу следует оставить на 2 часа, после того, как она будет втерта в корни волос. Смывание маски следует осуществить очень большим количеством воды.