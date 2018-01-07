Диетологи утверждают: вы набираете вес, когда злитесь и раздражаетесь!

Конечно, свою роль в этом процессе играют также сидячий образ жизни, неправильное питание, проблемы с метаболизмом, гормонами или щитовидной железой, пишет Lifter.com.ua.

Гнев также может быть одной из основных причин преждевременного старения. Когда вы злитесь, в организме вырабатывается больше кортизола, высокий уровень которого негативно влияет на стенки артерий, способствует накоплению жира и вредного холестерина.

Чувствуете, что в вас закипает злость?

Глубоко вдохните и выдохните, вспомните, что раздражение и злость вредят вашему здоровью! Вот несколько действенных советов, которые помогут вам успокоиться и таким образом избежать лишних килограммов и ненужных морщин:

1. Живите настоящим. Оставьте прошлое позади, будущее еще неизвестно. Поэтому сосредоточьтесь на настоящем. Не копите обиды, будьте счастливы!

2. Мыслите позитивно! Нет ничего лучше позитивного настроя, который поможет достичь намеченных целей!

3. Визуализируйте успех. Представьте ваше новое идеальное тело, которое вызовет восхищение (и даже зависть) окружающих.

Вы сможете надеть старые джинсы, которые пылились в шкафу десятки лет! Или щегольнуть на пляже в откровенном бикини.

4. Действуйте! Не просто предлагайте, думайте, рассуждайте, но и действуйте для достижения цели.

5. Не расслабляйтесь! Даже если достигли желаемого! Теперь важно сохранить то, что досталось вам с таким трудом, - идеальную фигуру, работу, мужа и т.д.

Стоит ли злиться и раздражаться? Постарайтесь проанализировать ситуацию, попытайтесь найти решение, иначе обрастете не только проблемами, но и лишними килограммами!