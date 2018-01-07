Десять женских секретов, которые сделают вашу жизнь в сто раз проще!

Мы собрали для вас десять лайфхаков, которые обязательно должна знать любая девушка, пишет Lifter.com.ua.

1. Отбеливание зубов

Все, что вам нужно, это 1 ст. л. кокосового масла и 1 ч. л. куркумы. Хорошо перемешайте полученную смесь и чистите ею зубы. Несколько раз прополощите рот, чтобы избавиться от желтого цвета куркумы.

2. Уход за волосами

Ваши волосы с утра выглядят не очень привлекательно? Просто нанесите тонкий слой мела на голову и вотрите его в волосы. За 2-3 минуты ваши волосы уже не будут спутанными и снова приобретут прекрасный вид!

3. Отшелушивание кожи

Возьмите немного сметаны, затем аккуратно втирайте ее в руку, используя слегка влажное полотенце. Оставьте ее на 10 минут, позвольте ей впитаться в кожу, затем смойте водой. Молочная кислота помогает отшелушивать мертвые клетки кожи.

4. Удаление пятен от туши

Никогда не убирайте пятна от туши пальцами. Таким образом вы можете навредить нежной коже вокруг глаз. Вместо этого используйте ватный тампон или палочки, смоченные в увлажняющем креме.

5. Депиляция ног

Для хорошего бритья используйте вместо мыла кондиционер для волос. Он смягчит волосы на ногах, и вы сможете легко и быстро от них избавиться. Это средство также смягчает кожу ног, делает ее очень гладкой.

6. Очистка ногтей

Добавьте в миску с водой лимонный сок. Помойте в этом растворе руки. Лимонная кислота избавляет от загрязнения и придает ногтям здоровый блеск.

7. Макияж глаз 2 в 1

Чтобы сэкономить свое время, можно воспользоваться одной хитростью. Не можете быстро нарисовать красивые тонкие линии на веках? Тогда воспользуйтесь щипцами для ресниц. Край щипцов окрасьте карандашом для глаз. Теперь, когда вы подкручиваете свои ресницы, щипцы оставляют тонкую линию карандаша на веках.

8. Борьба с темными кругами

Сначала вымойте и почистите картофель. Отрежьте 2 ломтика и поместите их на глаза на 10 минут. Прилягте, расслабьтесь, а по истечению заданного времени промойте глаза теплой водой.

9. Окрашивание корней волос

У многих девушек слишком тонкие волосы, так что в местах пробора виднеется кожа головы. Если у вас есть такая проблема, рекомендуем нанести тонкий слой теней для век на корни волос. Этим способом также можно немного корректировать цвет корней, которые отросли после покраски волос.

10. Цвет помады

Видите в журнале красивый цвет помады, но когда покупаете точно такую же, понимаете, что цвет совершенно не тот? Не беда. Сперва стоит ежедневно наносить гигиеническую бесцветную помаду на губы, увлажняя их. Затем можете использовать купленную помаду. Вы увидите, что ее цвет изменится.