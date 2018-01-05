Семь признаков того, что в вашей паре с интимной жизнью все в порядке

Известно, что сексуальная энергия самая мощная в нашем теле и, если ее не направлять в нужное русло (кроме непосредственно секса это может быть сублимация в творчество, спорт, карьеру), разрушительна для нашего организма, пишет Ivona.bigmir.net.

Но случается и так, что один из партнеров вполне доволен личной жизнью, и даже не подозревает, что второго что-то не устраивает. Определить, что в вашей паре все в порядке можно по таким простым признакам:

Вы оба заботитесь об удовольствии друг друга. Партнеры, которые стремятся не только получить, но и дать удовольствие - получают его вдвойне. Хотя существует и иная сторона медали. Некоторые (в основном это касается дам) настолько озабочены тем, чтобы партнер был доволен и не счел их холодной в постели, что стараются изо всех сил, только бы ему было хорошо, напрочь забывая о том, чего хочется им. Залог хорошего секса: получай удовольствие сам и дари его другому.

Согласие и коммуникация. Для того чтобы секс был качественным – его нужно обсуждать. Но несмотря на то, что интимная сфера уже давно не табу и с экранов телевизора порой можно услышать вещи, способные вогнать в краску взрослого мужчину, обсуждать личную жизнь тет-а-тет по-прежнему способны далеко не все. Нормальная схема здоровых интимных отношений, которая справедлива для обоих партнеров – говоришь, чего хочешь и получаешь это.

Готовность к экспериментам. Ничто не убивает так радость от секса, как скука и однообразие. Время от времени пробуйте что-то новое, меняйте обстановку, обстоятельства, позы, играйте с эмоциями, покупайте секс-игрушки. Это не значит, что личная жизнь должна превратиться в карнавал в Рио... Хотя почему нет?

Не забывайте о прелюдии. Секс может быть быстрым и страстным, или медленным и нежным. Но даже во время быстрого и жесткого секса нужно не забывать о создании соответствующего настроения. Человек – не робот, нажал кнопку и готово. Мужчина технически готов быстрее, женщине чтобы включиться в игру нужно больше времени. Поэтому прелюдия уравнивает шансы на достижение пика наслаждения. Да и сама по себе уже удовольствие.

Вы оба активны в постели. Прошли те времена, когда быть активной в постели приравнивалось для женщины к позору и смертному греху. Мужчинам нравится, когда время от времени женщина берет инициативу в свои руки. Сложно работать за двоих, особенно если в определенный момент складывается впечатление, что это нужно только тебе.

Вы не принимаете секс всерьез. Не нужно слишком серьезно относиться к происходящему в постели. Ведь секс – это удовольствие, а не тяжкий труд, за который дают орден «отличник производства».

Время после секса. Вы любите не только заниматься друг с другом сексом, но и время после него (или между половыми актами). Вам не хочется поскорее отвернуться и уснуть или выпроводить куда-нибудь партнера, доставляют настоящее удовольствие разговоры ни о чем, отдых и усталые объятья, вам кажется, что лежать так можно вечно. Это, пожалуй, один из самых важных признаков, что в сексе в вашей паре все хорошо.