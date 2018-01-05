"Только после свадьбы мы узнали, что судьба нас свела еще 20 лет назад"

Влюбленные Хайди и Эд Савитт, поженившиеся этим летом, даже не догадывались, что судьба их свела гораздо раньше. Об этом стало известно благодаря их детским фотографиям, которые были сделаны 20 лет назад на отдыхе в Гумбете, Турция, сообщает Daily Mail.

Подозрения закрались после того, как Хайди в шутку рассказала о "курортном романе", который она крутила с шестилетним мальчиком по имени Эд во время занятий яхтингом. По ее словам, в течение двух недель они не отходили друг от друга и держались за руки, пока не пришло время уезжать. Совпадение действительно показалось странным, но влюбленные решили не придавать этому особого значения, пока Хайди случайно не наткнулась на фотоальбом со старыми снимками, пишет Life.ru.

На фото, которое было сделано в 1997 году, Хайди стоит бок о бок с маленьким мальчиком. И на удивление это действительно был Эд — узнать парня легко удалось благодаря его забавной детской стрижке.

Вторая встреча Хайди и Эда произошла уже в университете в Ньюкасле в 2011 году. Причем поводом для знакомства послужила обычная сушилка в студенческом общежитии — Эд не знал, как ею пользоваться, и попросил помощи у своей будущей жены. Вскоре пара начала встречаться, а через четыре года состоялась их свадьба.