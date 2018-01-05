Восемь вещей, которые зрелая женщина никогда не будет требовать от мужчины

Кетут, гуру Джулии Робертс в фильме «Ешь, молись, люби», объяснил это очень простыми и доступными словами:

«Чтобы обрести баланс, ты должна стоять на земле так твердо, как будто у тебя не две ноги, а четыре. Ты должна быть в этом мире, но смотреть на мир не разумом, а сердцем», пишет Lifter.com.ua.

Важно найти точку пересечения всех мыслей, чувств и поступков, но это очень сложно. Настоящий баланс приходит вместе с эмоциональной зрелостью — пониманием, что надо меньше требовать от других и больше давать себе.

Когда женщина стремится получить все необходимое от партнера, это не любовь, а лишь попытка заполнить пробелы в жизни. Таким образом баланса не достичь!

Вот чего зрелая женщина никогда не станет требовать от партнера:

1. Она не ждет, что он будет ее содержать

Финансовая поддержка — это важно, но в отношениях пара вместе решает, как распоряжаться деньгами.

Если для вас мужчина означает прежде всего ежемесячный доход, если вы не в состоянии позаботиться о себе, это лишает вас всякой самостоятельности.

2. Она не требует от него отказаться от работы, чтобы уделять все время только ей

Зрелая женщина знает, что в проведенном с партнером времени важно не количество, а качество. Поэтому она не будет требовать от него, чтобы он отказался от работы или хобби ради нее. Проводить время вместе — это прекрасно, но не в ущерб делам.

3. Она не запрещает ему общаться с друзьями

Разумная женщина никогда не откажется от общения с подругами только потому, что этого требует от нее партнер. Соответственно, она никогда не будет выдвигать аналогичных требований ему.

4. Она не строит планы без его участия

Вот почему так важно выбирать себе партнера, который разделяет ваши мечты и устремления.

Например, если вы знаете, что ваш парень — противник брака, будет неразумно требовать от него изменить свое мнение. Принимайте его таким, как он есть, или ищите другого.

5. Она не пытается вписать его в стереотип

Зрелая женщина умеет ценить настоящее, а не поверхностное. Если она любит своего партнера, то видит в нем живого человека, а не кусок пластилина, который можно лепить по своему усмотрению.

6. Она не указывает ему, как проявлять свою любовь в соцсетях

Требовать от партнера, чтобы он сменил свое фото или семейный статус в Facebook, — глупо, потому что это ничего не значит. Если ему нравится рассказывать всем о ваших отношениях, воспринимайте это как комплимент, а если нет — какая вам разница? Главное, чтобы он вас любил!

7. Она не требует от него быть идеальным суперменом

Поддерживать здоровый образ жизни вместе с партнером — важная и правильная часть отношений.

Но зрелая женщина никогда не станет заставлять своего мужчину проводить по два часа в спортзале или следовать какой-то специальной диете.

8. Ей не нужны «доказательства»

Когда отношения строятся на доверии, вам незачем знать пароль от компьютера партнера или читать сообщения в его телефоне. Для зрелого человека это проявление неуважения.