Мини-пицца из хлеба с ветчиной и оливками
5 января 2018 г., 15:29
Быстрая пицца из батона с кетчупом, ветчиной, маслинами, томатами и тертым сыром. Ее можно подавать на завтрак или в качестве горячей закуски.
Ингредиенты
батон или большой багет 1 шт.
маслины или оливки без косточек 10 шт.
тертый сыр 200 г
помидор 1 шт.
ветчина или колбаса 250 г
кетчуп по вкусу
30 мин 4-6 порции
1. Срезать верхнюю часть хлеба, убрать часть мякиша. Щедро смазать кетчупом, пишет Ivona.bigmir.net.
2. Сверху выложить нарезанную ветчину, нарезанные кружочками оливки и ломтики помидоров. Посыпать тертым сыром.
3. Противень застелить фольгой или пергаментной бумагой, выложить сверху хлеб. Отправить в разогретую до 200 С духовку на 10 минут, чтобы сыр расплавился.