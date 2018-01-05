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Мини-пицца из хлеба с ветчиной и оливками

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Пицца "Маргарита". Снимок иллюстративный. | ФОТО: Scanpix

Быстрая пицца из батона с кетчупом, ветчиной, маслинами, томатами и тертым сыром. Ее можно подавать на завтрак или в качестве горячей закуски.

Ингредиенты

батон или большой багет 1 шт.

маслины или оливки без косточек 10 шт.

тертый сыр 200 г

помидор 1 шт.

ветчина или колбаса 250 г

кетчуп по вкусу

30 мин 4-6 порции

1. Срезать верхнюю часть хлеба, убрать часть мякиша. Щедро смазать кетчупом, пишет Ivona.bigmir.net.

2. Сверху выложить нарезанную ветчину, нарезанные кружочками оливки и ломтики помидоров. Посыпать тертым сыром.

3. Противень застелить фольгой или пергаментной бумагой, выложить сверху хлеб. Отправить в разогретую до 200 С духовку на 10 минут, чтобы сыр расплавился.

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