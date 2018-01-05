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Хлое Кардашян рассказала о своей беременности и будущем замужестве

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Хлое Кардашян | ФОТО: Scanpix

33-летняя Хлое Кардашян впервые после новости о своей беременности стала гостьей телеэфира – сестра Ким Кардашян приняла участие в съемке нового выпуска шоу Эллен Дедженерес, которой рассказала о произошедших переменах.

В интервью Хлое подтвердила, что находится на шестом месяце беременности, но пока не знает пол ребенка. По словам будущей матери, если родится сын, то она готова назвать малыша в честь его отца – 26-летнего баскетболиста Тристана Томпсона, пишет Spletnik.ru.

«Если это мальчик, я выберу имя Тристан-младший. Для дочери выбор шире, даже не знаю, какое имя выбрать. Хочу, чтобы оно начиналось на "К" или "Т"»,– сказала Хлое.

На вопрос о замужестве она ответила, что они с Тристаном обсуждали эту тему, и добавила, что произойдет то, что должно произойти. Она также рассказала, как переносит беременность и призналась, что максимально долго не носила одежду для будущих мам.

«Первый триместр был трудным. В начале еще никто не знает, что ты беременна, и ты чувствуешь себя наиболее неудобно. Как только люди узнают, все неудобства будут компенсированы», – сказала звезда реалити-шоу.

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