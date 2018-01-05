Женская интимная гигиена: пять правил, которые нужно запомнить

Беспокойство обосновано, так как неприятный запах столь деликатной зоны может быть симптомом инфекции или ряда гинекологических заболеваний. Однако некоторым женщинам это отнюдь не мешает прибегать к временным решениям проблемы, например, использовать духи и продукты по уходу, которые зачастую только усугубляют ситуацию. Кроме того, важно знать, что естественная микрофлора влагалища имеет кислую среду, поэтому легкий кисловатый запах является нормой. Соблюдайте эти пять простых рекомендаций по уходу за интимной зоной, и тогда проблемы неприятного запаха и некоторых заболеваний половой системы будут для вас неактуальны, пишет Fabiosa.com/ru.

1. Тщательнее мойтесь

Это не означает, что нужно наносить больше мыла либо заменить его на хозяйственное с высоким содержанием щелочи в составе. Все наоборот. Вы должны пользоваться средством с подходящим для этой деликатной зоны уровнем рН. Также правильной привычкой является подмывание теплой водой. Важно помнить, что здоровая микрофлора влагалища состоит из миллионов полезных бактерий и микроорганизмов, которые подавляют размножение вредоносных микробов.

2. Не допускайте обезвоживания организма

Достаточный объем ежедневно выпитой воды — это ключ к правильному функционированию всего организма в целом, в том числе и репродуктивных органов, которые от природы при должном уходе способны поддерживать естественные защитные функции.

3. Добавьте в свой рацион больше йогуртов

Хотя это может звучать немного странно, но из-за высокого содержания пробиотиков и лактобактерий йогурты помогают поддерживать уровень рН во влагалище на соответствующем уровне, что в свою очередь защищает женщину от появления грибков и бактерий, вызывающих неприятный запах.

4. Ешьте больше фруктов

Доказано, что женщины, которые регулярно употребляют свежие фрукты, реже страдают от вагинальных инфекций и, как следствие, не испытывают проблем с неприятным запахом в интимной зоне.

5. Регулярно посещайте гинеколога и не игнорируйте сигналы своего организма

Рекомендуется посещать гинеколога не меньше одного-двух раз в год, а также сразу при возникновении таких симптомов, как неспецифичный запах или цвет выделений, зуд, жжение.

Каждая женщина должна уделять особое внимание интимной гигиене с учетом индивидуальных особенностей. Что вы можете добавить к данному списку?