Девушку не пустили на американские горки, потому что она весила 120 кг, и она решила изменить свою жизнь

Важно различать, когда проблема ожирения критикуется с целью обратить внимание на здоровье и когда человека с такой проблемой судят за то, что он не соответствует установленным канонам красоты. Случай с Матильдой Броберг стал ярким примером этому.

Матильда была девочкой, страдающей от ожирения, ее вес достигал 120 килограммов. Однажды она захотела прокатиться на американских горках, но ей не позволили ей это сделать из-за избыточного веса.

Несмотря на то, что такие меры предосторожности предпринимались для ее же собственной безопасности, девочке было очень стыдно, и она испытала отвращение к своему телу.

После этого случая Матильда решила изменить свой образ и начала просто мифический проект. Она поставила цель – достигнуть идеального веса.

Через три года Матильда не только достигла рекомендованного веса — ей удалось «слепить» идеальную фигуру. Она избавилась от проблемы ожирения и стала модельным и личным тренером.

И хотя теперь она чувствует себя намного лучше в эмоциональном и физическом плане, причина для этого преображения могла нанести девушку серьезную моральную травму.

К счастью, она нашла в себе силы измениться, в то время как некоторые после подобного даже изолируются от социальной жизни. Избыточный вес – опасная проблема для здоровья человека. И именно эти критерии должны служить руководством при принятии решения о похудении. Разумеется, теперь Матильда сможет передать этот опыт другим и избежать заблуждений в будущем.

A post shared by Mathilde H. Broberg (@mathildehbroberg) on Aug 14, 2017 at 8:05am PDT