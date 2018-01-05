Рецепт: пряные свиные ребра в меду
5 января 2018 г., 17:17
Рецепт свиных ребер в медовой глазури. Подавайте их с запеченным картофелем и острым томатным соусом.
Ингредиенты
свиные ребра 1 кг
мед 2 ст.л.
кориандр
черный перец горошком
душистый перец
кумин
тмин
корица
соль
более 180 мин 4-5 порции
Запеченные свиные ребра
1. Специи смешать и измельчить в кофемолке, пишет Ivona.bigmir.net.
2. Натереть пряностями свиные ребра и оставить мариноваться минимум на 3 часа.
3. Посолить, выложить в смазанную маслом форму и запекать, накрыв фольгой, около 2 часов. Температура в духовке должна составлять 160 С.
4. Если мед не жидкий, растопить его на водяной бане или в микроволновке.
5. Снять фольгу и с помощью кулинарной кисти смазать ребра медом. Запекать еще 30 минут, чтобы свинина подрумянилась.