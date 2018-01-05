Рецепт: пряные свиные ребра в меду

Ингредиенты

свиные ребра 1 кг

мед 2 ст.л.

кориандр

черный перец горошком

душистый перец

кумин

тмин

корица

соль

более 180 мин 4-5 порции

Запеченные свиные ребра

1. Специи смешать и измельчить в кофемолке, пишет Ivona.bigmir.net.

2. Натереть пряностями свиные ребра и оставить мариноваться минимум на 3 часа.

3. Посолить, выложить в смазанную маслом форму и запекать, накрыв фольгой, около 2 часов. Температура в духовке должна составлять 160 С.

4. Если мед не жидкий, растопить его на водяной бане или в микроволновке.

5. Снять фольгу и с помощью кулинарной кисти смазать ребра медом. Запекать еще 30 минут, чтобы свинина подрумянилась.