Рулет из лаваша с курицей и морковью по-корейски
7 января 2018 г., 15:36
Вкусный, острый рулет из лаваша с курицей, корейской морковью, плавленым сыром и зеленью.
Ингредиенты
куриное филе 150 г
морковь по-корейски 150 г
тонкий лаваш 1 шт.
плавленый сыр 50 г
петрушка несколько веточек
соль по вкусу
40 мин 2 порции
1. Куриное филе отварить в подсоленной воде и остудить. Разделить мясо на волокна, перемешать с мелко нарезанной петрушкой. Добавить морковь по-корейски. Хорошо перемешать, передает Ivona.bigmir.net.
2. Армянский лаваш развернуть и смазать плавленым сыром.
3. Выложить начинку на лаваш, свернуть рулетом и оставить на 5 минут.
4. Разрезать на ломтики и выложить на блюдо. Можно подавать закуску к столу.