Рулет из лаваша с курицей и морковью по-корейски

Ингредиенты

куриное филе 150 г

морковь по-корейски 150 г

тонкий лаваш 1 шт.

плавленый сыр 50 г

петрушка несколько веточек

соль по вкусу

40 мин 2 порции

1. Куриное филе отварить в подсоленной воде и остудить. Разделить мясо на волокна, перемешать с мелко нарезанной петрушкой. Добавить морковь по-корейски. Хорошо перемешать, передает Ivona.bigmir.net.

2. Армянский лаваш развернуть и смазать плавленым сыром.

3. Выложить начинку на лаваш, свернуть рулетом и оставить на 5 минут.

4. Разрезать на ломтики и выложить на блюдо. Можно подавать закуску к столу.