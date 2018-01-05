Пальчики оближешь: великолепный торт «Пани Валевская»

Этот роскошный десерт придется по вкусу даже искушенному сладкоежке! Недавно у меня появилось желание научиться готовить какой-нибудь необычный торт, и после раздумий выбор пал именно на «Пани Валевскую» — обожаемый поляками торт с безе и орешками.
Песочный торт «Пани Валевская»
Смородиновый джем можно заменить любым другим! Вишневый, малиновый, сливовый, яблочный, абрикосовый — любой будет хорош. Можно заменить грецкие орешки миндальными. Этот торт из песочного теста так соблазняет контрастом рассыпчатого коржа и хрустящего безе… Для аромата в крем можно добавить немного коньяка, пишет Leafclover.club.
Ингредиенты для песочного коржа
300 г пшеничной муки
200 г сливочного масла
4 желтка
40 г сахара
10 г ванильного сахара
5 г разрыхлителя
Ингредиенты для безе
4 яичных белка
180 г сахарной пудры
10 г крахмала
400 г джема из черной смородины
100 г грецких орехов
Ингредиенты для крема
400 г молока
2 яйца
40 г сахара
10 г ванильного сахара
40 г крахмала
150 г сливочного масла
Приготовление
Весь процесс приготовления этого изумительного торта продемонстрирован в видео ниже. Выпекай корж в разогретой духовке при температуре 180 градусов в течение 10–12 минут.
Выпекай корж с джемом и безе в разогретой духовке при температуре 150 градусов в течение 30–35 минут.
Важные детали: рекомендуемый размер противня 38 см х 30 см. Мне кажется, даже человек, который совершенно не имел дела с выпечкой, легко приготовит этот шедевр благодаря настолько подробной инструкции.