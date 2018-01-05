Пальчики оближешь: великолепный торт «Пани Валевская»

Песочный торт «Пани Валевская»

Смородиновый джем можно заменить любым другим! Вишневый, малиновый, сливовый, яблочный, абрикосовый — любой будет хорош. Можно заменить грецкие орешки миндальными. Этот торт из песочного теста так соблазняет контрастом рассыпчатого коржа и хрустящего безе… Для аромата в крем можно добавить немного коньяка, пишет Leafclover.club.

Ингредиенты для песочного коржа

300 г пшеничной муки

200 г сливочного масла

4 желтка

40 г сахара

10 г ванильного сахара

5 г разрыхлителя

Ингредиенты для безе

4 яичных белка

180 г сахарной пудры

10 г крахмала

400 г джема из черной смородины

100 г грецких орехов

Ингредиенты для крема

400 г молока

2 яйца

40 г сахара

10 г ванильного сахара

40 г крахмала

150 г сливочного масла

Приготовление

Весь процесс приготовления этого изумительного торта продемонстрирован в видео ниже. Выпекай корж в разогретой духовке при температуре 180 градусов в течение 10–12 минут.

Выпекай корж с джемом и безе в разогретой духовке при температуре 150 градусов в течение 30–35 минут.

Важные детали: рекомендуемый размер противня 38 см х 30 см. Мне кажется, даже человек, который совершенно не имел дела с выпечкой, легко приготовит этот шедевр благодаря настолько подробной инструкции.