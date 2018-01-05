Три вещи, которые ребенок узнает еще в утробе

1. Чувствовать вкус

Можно ли полюбить вкус пищи еще до рождения? Этот вопрос заинтересовал профессора Питера Хеппера из Королевского университета Белфаста, передает Adme.ru.

Вместе со своими коллегами он провел исследование с участием 33 детей, чьи матери на поздних сроках беременности либо часто ели чеснок, либо вообще не употребляли его. Чеснок был выбран не случайно. Дело в том, что его сок способен задерживаться в организме в течение нескольких часов после употребления. А младенец может почувствовать вкус, глотая амниотическую жидкость. Это, как правило, происходит начиная с 10-й недели развития. К тому же вкус может передаваться напрямую из крови матери в кровь младенца, минуя пищеварительную систему.

Оказалось, что дети, чьи матери во время беременности предпочитали чесночные блюда, с удовольствием ели картошку с чесноком, даже когда им было 8–9 лет.

Повлияли на формирование вкуса ребенка и блюда с менее ярко выраженным вкусом, например морковный сок. Ученые наблюдали развитие младенцев, чьи матери на последних месяцах беременности пили морковный сок или только воду. Проанализировав потом мимику 5- и 6-месячных младенцев при приеме морковного сока и воды, ученые пришли к выводу, что малыши могли полюбить морковь еще в утробе матери.

«Когда ребенка прикладывают к груди, он чувствует тот же вкус, к которому привык за последние 30 или даже больше недель до появления на свет, — говорит Хеппер. — Если вкус другой, могут возникнуть проблемы». Так работает механизм узнавания родителей. Причем не только у людей, но и у животных.

2. Слышать звук

Коллектив финских ученых провел эксперимент, в рамках которого одна группа женщин на поздних сроках беременности почти каждый день слушала мелодию детской колыбельной «Мерцай, мерцай, моя звездочка» (Twinkle Twinkle Little Star). Вторая группа эту мелодию не слушала.

«Во время эксперимента дети спали, — говорит Минна Хуотилайнен из Хельсинкского университета, возглавлявшая это исследование. — Чтобы определить их реакцию, мы использовали энцефалограмму, то есть записывали непрерывный сигнал, поступающий из разных частей мозга».

Мозг детей, слушавших мелодию еще до своего рождения, издавал более сильные импульсы по сравнению с детьми, которым она не проигрывалась ранее. Более того, эти дети распознавали, когда мелодия проигрывается с ошибками, и реагировали на это, в то время как второй группе детей было все равно, есть изменения в мотиве или нет. Это позволяет сделать вывод, что они выучили и запомнили мелодию, еще находясь в утробе матери.

3. Распознавать речь

Психолог из Нью-Йоркского университета Атена Вулуманос сравнила реакцию новорожденных на человеческую речь и на другие звуки. Эксперименты показали, что новорожденные отдают предпочтение человеческой речи, а не другим звукам.

Более того, новорожденные узнают звуки родного языка и с большим удовольствием слушают их. «Дети англоговорящих родителей активнее сосали пустышку при звуках английской речи в сравнении с французской, — говорит Вулуманос. — А дети франкоговорящих родителей прилагали больше усилий, когда слышали французскую речь, которую экспериментаторы перемежали с русской».

Также оказалось, что дети способны узнавать звуки родного языка не только из уст матери, но и когда говорят другие люди.

Исследование оказалось очень полезным, так как ученые доказали, насколько важно уделять особое внимание звуковому окружению малышей, родившихся раньше положенного срока. Если в помещениях родильного дома будет много механического шума, дети запомнят эти звуки вместо звуков речи. В дальнейшем это может привести к проблемам с изучением языка, считают они.