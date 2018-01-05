Эксперты назвали те оттенки волос, которые вас омолодят

Любой женщине время от времени свойственно меняться. И волосы, как правило, являются первым, с чего начинаются перемены, поскольку они, очерчивая лицо, придают ему индивидуальный стиль. Удачно подобранная стрижка и цвет волос способны творить чудеса и омолодить на несколько лет. Однако бывает и наоборот. Идеальным вариантом будет отдать предпочтение оттенку краски, близкому к вашему натуральному цвету волос.
По мнению экспертов, существует пять наиболее удачных оттенков, пишет Fabiosa.com/ru.
1. Средний тон
Слишком темный цвет волос делает внешний вид тяжелым и мрачным. Лучше разбавить каштановый оттенок осветленными прядями — это придаст образу живость и естественность.
2. Русый
Осветление волос с использованием одного-двух оттенков поможет выглядеть свежее и моложе. Если вы не стремитесь лишний раз подчеркнуть морщинки на лице, избегайте темно-русого.
3.Пепельный
Блонд идеально подойдет, если вы хотите скрыть седину. Также с этой задачей отлично справятся платиновые и золотистые оттенки.
4. Медный
Медный цвет хорошо освежает лицо, делает образ ярким и теплым одновременно.
5. Шоколадный
Независимо от цвета кожи, шоколадные оттенки идут всем.
Важный совет: держитесь подальше от слишком светлых и пепельных оттенков серого. Несмотря на то, что они сейчас на пике популярности, представительницы прекрасного пола с такими волосами выглядят намного старше своего возраста.
Ярко-красный подчеркивает бледность кожи, а отросшие корни с этим цветом смотрятся непригляднее всего. И даже не глядите в сторону зеленого и фиолетового! Эти цвета допустимы исключительно для подростков.
Самое главное перед любыми экспериментами — это прислушаться к мнению стилиста. Благодаря профессиональному взгляду и опыту вам помогут безошибочно определить цвет кожи и форму лица.