Эксперты назвали те оттенки волос, которые вас омолодят

По мнению экспертов, существует пять наиболее удачных оттенков, пишет Fabiosa.com/ru.

1. Средний тон

Слишком темный цвет волос делает внешний вид тяжелым и мрачным. Лучше разбавить каштановый оттенок осветленными прядями — это придаст образу живость и естественность.

2. Русый

Осветление волос с использованием одного-двух оттенков поможет выглядеть свежее и моложе. Если вы не стремитесь лишний раз подчеркнуть морщинки на лице, избегайте темно-русого.

3.Пепельный

Блонд идеально подойдет, если вы хотите скрыть седину. Также с этой задачей отлично справятся платиновые и золотистые оттенки.

4. Медный

Медный цвет хорошо освежает лицо, делает образ ярким и теплым одновременно.

5. Шоколадный

Независимо от цвета кожи, шоколадные оттенки идут всем.

Важный совет: держитесь подальше от слишком светлых и пепельных оттенков серого. Несмотря на то, что они сейчас на пике популярности, представительницы прекрасного пола с такими волосами выглядят намного старше своего возраста.

Ярко-красный подчеркивает бледность кожи, а отросшие корни с этим цветом смотрятся непригляднее всего. И даже не глядите в сторону зеленого и фиолетового! Эти цвета допустимы исключительно для подростков.

Самое главное перед любыми экспериментами — это прислушаться к мнению стилиста. Благодаря профессиональному взгляду и опыту вам помогут безошибочно определить цвет кожи и форму лица.