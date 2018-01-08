Четыре основных причины болей в области шейки матки во время секса

Американские гинекологи назвали четыре причины болей в области шейки матки, которые могут возникать во время секса. Обладая этой информации, женщина может решить проблему, которая негативно влияет на ее личную жизнь.
Глубокое проникновение. Если половой член мужчины слишком глубоко проникает во время секса во влагалище женщины, он может сталкиваться с шейкой матки. После одного-двух подобных столкновений никаких проблем не возникнет, однако если толчки наблюдаются постоянно, то они могут стать очень болезненными и привести к образованию синяка на ткани шейки матки, передает Medikforum.ru.
Злокачественное новообразование. В том случае, если у женщины слишком часто возникают кровотечения из влагалища, и она испытывает боль в нижней части живота и таза длительное время после секса, то нелишним будет как можно быстрее встретиться с гинекологом и пройти через мазок Папаниколау на предмет признаков рака шейки матки. Не стоит сразу думать, что вам обязательно поставят этот диагноз, однако в редких случаях причиной болей могут быть злокачественные новообразования, которые разрушаются и кровоточат при половом сношении.
Инфекции шейки матки. Еще одна возможная причина боли во время секса в области шейки матки. Боль возникает из-за того, что половой член достигает шейки матки при максимальном проникновении. Крема для наружного применения, предназначенные для лечения инфекций влагалища, могут помочь. Но перед их использованием посоветуйтесь с врачом. Инфекции шейки матки требует наблюдения медиков и проведения мазков для установки точной причины.
Воспаление шейки матки. Причиной подобного воспаления могут быть заболевания, передаваемые половым путем, например, цервицит. Чаще всего женщина заражается этой болезнью от партнёра, и в данном случае ей тоже требуется квалифицированные лечение.