Четыре основных причины болей в области шейки матки во время секса

Глубокое проникновение. Если половой член мужчины слишком глубоко проникает во время секса во влагалище женщины, он может сталкиваться с шейкой матки. После одного-двух подобных столкновений никаких проблем не возникнет, однако если толчки наблюдаются постоянно, то они могут стать очень болезненными и привести к образованию синяка на ткани шейки матки, передает Medikforum.ru.

Злокачественное новообразование. В том случае, если у женщины слишком часто возникают кровотечения из влагалища, и она испытывает боль в нижней части живота и таза длительное время после секса, то нелишним будет как можно быстрее встретиться с гинекологом и пройти через мазок Папаниколау на предмет признаков рака шейки матки. Не стоит сразу думать, что вам обязательно поставят этот диагноз, однако в редких случаях причиной болей могут быть злокачественные новообразования, которые разрушаются и кровоточат при половом сношении.

Инфекции шейки матки. Еще одна возможная причина боли во время секса в области шейки матки. Боль возникает из-за того, что половой член достигает шейки матки при максимальном проникновении. Крема для наружного применения, предназначенные для лечения инфекций влагалища, могут помочь. Но перед их использованием посоветуйтесь с врачом. Инфекции шейки матки требует наблюдения медиков и проведения мазков для установки точной причины.

Воспаление шейки матки. Причиной подобного воспаления могут быть заболевания, передаваемые половым путем, например, цервицит. Чаще всего женщина заражается этой болезнью от партнёра, и в данном случае ей тоже требуется квалифицированные лечение.