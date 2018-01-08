Десять способов заменить сахар для тех, кто не хочет себе ни в чем отказывать

Все приверженцы правильного питания первым делом рекомендуют убирать из рациона сахар. Да мы и сами знаем, что от него мало пользы, а калорийность составляет 398 ккал на 100 гр., но так сложно отказаться от сладенького.
Отличные новости: AdMe.ru нашли 10 натуральных подсластителей, с которыми вы легко забудете о сахаре.
10. Кокосовый сахар
Кокосовый, или пальмовый сахар, несмотря на высокую калорийность, обладает низким гликемическим индексом — а значит, лучше усваивается — и массой полезных свойств. А еще он вкусный. Гораздо вкуснее обычного сахара.
Куда добавлять: везде вместо обычного сахара.
Где взять: в магазинах здорового питания, в магазинах для кондитеров, в интернет-магазинах, в супермаркетах.
9. Ячменный солод
Удивительно, но ячменный солод — тоже отличная замена сахара. Он ускоряет обмен веществ, повышает иммунитет и даже улучшает зрение
Куда добавлять: ячменный солод просто создан для выпечки: придает особый вкус, а корочка
Где взять: в магазинах для кондитеров, в магазинах для пивоваров, в интернет-магазинах, в супермаркетах.
8. Сироп агавы
Сироп агавы хоть и калорийный, но он гораздо слаще сахара, а значит, его можно добавлять в меньших объемах. И, конечно, он куда полезнее за счет содержания калия, кальция и железа.
Куда добавлять: в любые напитки и коктейли. Он не такой густой, как мед, и отлично растворяется в воде.
Где взять: в магазинах здорового питания, в магазинах для кондитеров, в интернет-магазинах, в супермаркетах.
7. Патока
Густая и сладкая патока богата минералами и витаминами группы В. По вкусу она очень близка к обычному сахару, так что разницы можно и не заметить.
Куда добавлять: лучше всего подходит для выпечки и десертов.
Где взять: в магазинах для кондитеров, в магазинах для пивоваров, в интернет-магазинах.
6. Финики
Финики не только полезные, но и очень сытные плоды, их часто рекомендуют в качестве здорового перекуса. Оказывается, еще их можно использовать на замену сахара.
Куда добавлять: конечно, прямиком в чай их не добавишь, но запросто можно использовать вместо конфет. Или приобрести финиковый сироп и подливать его куда душа пожелает. А в десерты можно добавить пасту из фиников.
Где взять: в любом магазине.
5. Сироп шелковицы
На востоке шелковицу называют «королевой ягод» за ее целительные свойства. Сироп шелковицы сохраняет пользу, да еще и придает блюдам необычный вкус.
Куда добавлять: в напитки и десерты.
Где взять: в магазинах здорового питания, в магазинах для кондитеров, в интернет-магазинах, в супермаркетах.
4. Сорговый сахар
Сорговый сахар, который добывают из сока сахарного сорго, с древних времен используется в Китае и славится своей пользой для здоровья. А еще он почти вдвое менее калорийный, чем обычный сахар.
Куда добавлять: в напитки, выпечку и десерты.
Где взять: в магазинах здорового питания, в магазинах для кондитеров, в интернет-магазинах, в супермаркетах.
3. Виноградный жидкий сахар
Виноградный сахар уверенно пробивается в топ на замену обычному сахару, пользуется большим спросом и даже снискал славу продукта, продлевающего жизнь. Главные достоинства: низкая калорийность, чистота производства и полезные свойства.
Куда добавлять: в напитки, выпечку, десерты, маринады для мяса.
Где взять: в магазинах здорового питания, в интернет-магазинах, в супермаркетах.
2. Кленовый сироп
Хорош не только с блинчиками. Обладает низкой калорийностью, снижает риск развития рака и сахарного диабета. И у него отменный вкус, не зря герои фильмов уплетают его за обе щеки.
Куда добавлять: в выпечку, в заправки для салатов и в маринад для мяса.
Где взять: в супермаркетах.
1. Стевия
Абсолютный лидер по низкой калорийности. Стевия пользуется широким спросом в рядах худеющих. Мало того, что на 100 г. стевии приходится всего 18 ккал, так она еще и слаще сахара в 25 раз, так что добавлять ее можно совсем чуть-чуть.
Куда добавлять: везде вместо обычного сахара.
Где взять: в любом магазине, в отделе диабетических продуктов.