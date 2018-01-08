Десять способов заменить сахар для тех, кто не хочет себе ни в чем отказывать

Отличные новости: AdMe.ru нашли 10 натуральных подсластителей, с которыми вы легко забудете о сахаре.

10. Кокосовый сахар

Кокосовый, или пальмовый сахар, несмотря на высокую калорийность, обладает низким гликемическим индексом — а значит, лучше усваивается — и массой полезных свойств. А еще он вкусный. Гораздо вкуснее обычного сахара.

Куда добавлять: везде вместо обычного сахара.

Где взять: в магазинах здорового питания, в магазинах для кондитеров, в интернет-магазинах, в супермаркетах.

9. Ячменный солод

Удивительно, но ячменный солод — тоже отличная замена сахара. Он ускоряет обмен веществ, повышает иммунитет и даже улучшает зрение

Куда добавлять: ячменный солод просто создан для выпечки: придает особый вкус, а корочка

Где взять: в магазинах для кондитеров, в магазинах для пивоваров, в интернет-магазинах, в супермаркетах.

8. Сироп агавы

Сироп агавы хоть и калорийный, но он гораздо слаще сахара, а значит, его можно добавлять в меньших объемах. И, конечно, он куда полезнее за счет содержания калия, кальция и железа.

Куда добавлять: в любые напитки и коктейли. Он не такой густой, как мед, и отлично растворяется в воде.

Где взять: в магазинах здорового питания, в магазинах для кондитеров, в интернет-магазинах, в супермаркетах.

7. Патока

Густая и сладкая патока богата минералами и витаминами группы В. По вкусу она очень близка к обычному сахару, так что разницы можно и не заметить.

Куда добавлять: лучше всего подходит для выпечки и десертов.

Где взять: в магазинах для кондитеров, в магазинах для пивоваров, в интернет-магазинах.

6. Финики

Финики не только полезные, но и очень сытные плоды, их часто рекомендуют в качестве здорового перекуса. Оказывается, еще их можно использовать на замену сахара.

Куда добавлять: конечно, прямиком в чай их не добавишь, но запросто можно использовать вместо конфет. Или приобрести финиковый сироп и подливать его куда душа пожелает. А в десерты можно добавить пасту из фиников.

Где взять: в любом магазине.

5. Сироп шелковицы

На востоке шелковицу называют «королевой ягод» за ее целительные свойства. Сироп шелковицы сохраняет пользу, да еще и придает блюдам необычный вкус.

Куда добавлять: в напитки и десерты.

Где взять: в магазинах здорового питания, в магазинах для кондитеров, в интернет-магазинах, в супермаркетах.

4. Сорговый сахар

Сорговый сахар, который добывают из сока сахарного сорго, с древних времен используется в Китае и славится своей пользой для здоровья. А еще он почти вдвое менее калорийный, чем обычный сахар.

Куда добавлять: в напитки, выпечку и десерты.

Где взять: в магазинах здорового питания, в магазинах для кондитеров, в интернет-магазинах, в супермаркетах.

3. Виноградный жидкий сахар

Виноградный сахар уверенно пробивается в топ на замену обычному сахару, пользуется большим спросом и даже снискал славу продукта, продлевающего жизнь. Главные достоинства: низкая калорийность, чистота производства и полезные свойства.

Куда добавлять: в напитки, выпечку, десерты, маринады для мяса.

Где взять: в магазинах здорового питания, в интернет-магазинах, в супермаркетах.

2. Кленовый сироп

Хорош не только с блинчиками. Обладает низкой калорийностью, снижает риск развития рака и сахарного диабета. И у него отменный вкус, не зря герои фильмов уплетают его за обе щеки.

Куда добавлять: в выпечку, в заправки для салатов и в маринад для мяса.

Где взять: в супермаркетах.

1. Стевия

Абсолютный лидер по низкой калорийности. Стевия пользуется широким спросом в рядах худеющих. Мало того, что на 100 г. стевии приходится всего 18 ккал, так она еще и слаще сахара в 25 раз, так что добавлять ее можно совсем чуть-чуть.

Куда добавлять: везде вместо обычного сахара.

Где взять: в любом магазине, в отделе диабетических продуктов.