Актриса Лилли Коллинз рассказала, как похудела до 50 килограммов, чтобы сыграть анорексичку в фильме «До костей»

Актриса признается, что проблема ее героини ей очень близка и понятна, поскольку подростком она тоже серьезно страдала тем, что врачи называют «расстройством пищевого поведения», пишет Mixstuff.ru.

Лилли подошла к подготовке к роли со всей серьезностью: наняла диетолога, который помогал ей снижать вес как можно безопаснее, и при этом стать похожей на анорексичку. Однако несмотря на все меры предосторожности иногда ей казалось, что подростковая болезнь может вернуться.

Она признается, что иногда сама не понимала своих истинных мотивов – то ли она худеет ради роли, то ли в самом деле опять снова оказалась во власти анорексии.

Однако, как считает сама актриса, на этот раз ее спасло то, что у нее не было ни одной из тех причин, которые послужили толчком для возникновения болезни в первый раз. И, к тому же, она стала взрослее. Тогда болезнь началась после развода ее отца – певца Фила Коллинза с мачехой Орианной Цевей. Она взрослела с ощущением отчужденности от собственной семьи.

Она с жадностью набрасывалась на любую еду, а потом заставляла себя вырывать все съеденное. Волосы начали выпадать клочьями, ногти стали хрупкими. В какой-то момент – вспоминала Лилли при подготовке к роли – она испугалась, что из-за экстремальных опытов с собственным весом она никогда не сможет иметь детей.

Кроме специальной диеты, которую специалисты составили для создания образа страдающей анорексией юной художницы, Лилли большое внимание уделяла тренировкам. Девушка большой фанат беговых упражнений на свежем воздухе – за этим занятием в утренние часы ее не раз ловили на пляже паппараци. Особенно Лилли любит интервальный бег – чередование медленного и быстрого бега. Это особенно эффективный способ сбросить вес.

В результате всех этих усилий Лилли при росте 164 см удалось достичь веса меньше 50 кг. Благодаря специалистам, после окончания съемок девушка довольно быстро вернулась к своему нормальному весу.