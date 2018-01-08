Правда ли смартфон убивает твою красоту и молодость

Ну да, мы в курсе, что несколько часов подряд смотреть в экран смартфона — вредно. Портится зрение, снижается концентрация, а синий свет к тому же приводит к нарушению циркадных ритмов (проще говоря, периодов сна и бодрствования). Но оказалось, это еще не все, пишет Lady.mail.ru.

Смартфон вызывает цифровое старение

Недавно в The Guardian вышла статья о том, что, согласно новым данным, излучаемый экранами синий свет (HEV-излучение) способен провоцировать преждевременное старение кожи не хуже солнечных лучей. То есть экраны смартфонов могут быть виновны в появлении морщин, пигментации, нарушении защитной функции. Исследования пока не завершены, но ясно, что крем с SPF здесь не помощник. Поэтому косметические бренды налаживают выпуск защитных средств с пометкой HEV. Они уже есть у марок Zo Skin Health и Dr. Sebagh.

Единственная хорошая новость во всей этой истории с цифровым старением: совершенно точно синий свет, в отличие от ультрафиолета, не ведет к раку кожи.

Смартфон ведет к образованию морщин

С некоторых пор у косметологов на Западе появился термин Tech Neck — на русский его можно перевести примерно как «техношея». Вспомни свою позу, когда ты смотришь на экран гаджета, держа его перед собой. Спина сгорблена, шея согнута, голова сильно наклонена вниз, подбородок на уровне ключиц. Такая осанка — гарантия того, что вскоре:

появятся морщины на шее;

провиснет кожа в области подбородка;

потеряют четкость контуры лица.

Само собой, почаще устраивать диджитал-детокс — отказываться от чтения почты и просмотра ленты соцсетей хотя бы в выходные дни. Если уж приходится проводить много времени со смартфоном в руках, соблюдай несколько правил.

Держи смартфон прямо перед лицом, на уровне глаз. Правда, тут есть один социальный риск — пассажиры, сидящие напротив, или прохожие в парке могут подумать, что ты не посты в Facebook читаешь, а их фотографируешь.

Следи за осанкой: тяни макушку вверх, плечи расправлены, грудь приподнята. Правильная осанка поможет наладить кровоток и снабжение клеток кожи кислородом, а значит сохранить молодость.

Если тебе больше 25 лет, начни пользоваться укрепляющими кремами для контуров лица и шеи.