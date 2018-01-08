Лайфхак матери из Британии: что делать, если ребенок теряет ночью соску

Лора предлагает класть несколько пустышек в кроватку к малышу: так, если ребенок потеряет свою соску и проснется, он сразу же сможет отыскать другую. Об этом Герсон написала в Facebook, и ее пост мгновенно нашел отклик среди других родителей, набрав тысячи репостов и лайков. Впервые британка применила эту хитрость со своей дочерью Амелией, когда той было всего три месяца, пишет Deti.mail.ru.

«Я обнаружила, что чаще всего моя дочка просыпалась по ночам тогда, когда теряла свою соску. И с тех пор я стала класть в колыбельку дочки около десяти сосок. Тогда она просыпается, находит другую пустышку и засыпает», — цитирует Лору The Huffington Post.

«Я уже восемь месяцев не встаю к дочке ночью!» - добавила счастливая мать.

Британка добавила, что многие матери испытали этот лайфхак в действии и остались довольны.