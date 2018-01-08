Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
Я любимаяФигураЗдоровьеИнтимМамочкиСемья и домЗвездные дамыФэшнК столу
искать:
Более точный поиск

Мерзкое видео: женщина готовит еду ртом

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: скриншот с youtube.com

В сети появилось видео с женщиной, которая показывает приготовление разных блюд, пережевывая их ингредиенты и выплевывая их на тарелку. Зрители остались в недоумении, отметив, что ничего, кроме отвращения, это не вызывает.

На одном из видео Рива Годфри жует сырой лук, чеснок, морковь, сельдерей, масло и даже сырое яйцо, потом выплевывает в миску. При этом она объясняет, как правильно пережевать продукты до нужного размера. Всем этим она начиняет индейку и запекает в духовке, пишет Soulpost.ru.

Автор видео Натан Кеддия отметил, что это был не мастер-класс по приготовлению, а скорее вдохновение для тех, кто как и он не любит или боится использовать нож.

Наверх