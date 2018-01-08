Мерзкое видео: женщина готовит еду ртом
8 января 2018 г., 15:15
В сети появилось видео с женщиной, которая показывает приготовление разных блюд, пережевывая их ингредиенты и выплевывая их на тарелку. Зрители остались в недоумении, отметив, что ничего, кроме отвращения, это не вызывает.
На одном из видео Рива Годфри жует сырой лук, чеснок, морковь, сельдерей, масло и даже сырое яйцо, потом выплевывает в миску. При этом она объясняет, как правильно пережевать продукты до нужного размера. Всем этим она начиняет индейку и запекает в духовке, пишет Soulpost.ru.
Автор видео Натан Кеддия отметил, что это был не мастер-класс по приготовлению, а скорее вдохновение для тех, кто как и он не любит или боится использовать нож.