Мерзкое видео: женщина готовит еду ртом

На одном из видео Рива Годфри жует сырой лук, чеснок, морковь, сельдерей, масло и даже сырое яйцо, потом выплевывает в миску. При этом она объясняет, как правильно пережевать продукты до нужного размера. Всем этим она начиняет индейку и запекает в духовке, пишет Soulpost.ru.

Автор видео Натан Кеддия отметил, что это был не мастер-класс по приготовлению, а скорее вдохновение для тех, кто как и он не любит или боится использовать нож.