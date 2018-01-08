Пост этой женщины о родах стал вирусным, и вот почему

Но для некоторых, по статистике для 6 из 100, это состояние, известное как «токофобия», может превратиться в настоящую фобию, которая влияет на само решение женщины заводить ребенка, пишет Soulpost.ru.

В попытке успокоить тех, кто по тем или иным причинам боится родов, одна блогер написала пост, который собрал множество лайков и репостов. Лаура Мацца вспомнила свой собственный опыт, в частности, рождения третьего ребенка.

«Дорогие беременные мамочки, не бойтесь родов. Я знаю, ужасные истории пугают вас. Я знаю, если вы такие же, какой была я, вы даже можете бояться умереть во время родов. Роды — это пугающее слово…

Вы берете душу и даете ей жизнь. Это прекрасный, но тяжелый труд. Это нормально — бояться родов, это нормально — переживать о себе и вашем ребенке. Люди — единственный вид, который сомневается в своей способности рожать.

Мои первые роды заставили меня чувствовать себя уязвимой. Я слушала, как сотни женщин говорили мне: «Но женщины делают это веками», и я думала, что потерпела неудачу, потому что роды были непростыми. Но это не была неудача. Я просто забыла о своей силе. Потому я собрала ее и вернулась готовой и сильной. Я использовала свою силу. И у вас тоже есть эта сила.

Если вы хотите составить план родов на 5пять страниц, потому что вас охватывает тревога — делайте это.

Если вы хотите сделать обезболивание — делайте это.

Если вы хотите все прочувствовать, потому что вы можете — делайте это.

Если у вас травма, и вы хотите кесарево — делайте это.

У вас есть все права выбрать, как вы хотите рождать своего ребенка. Это ваше тело, это ваш ребенок.

И если все пойдет не по плану, вы не потерпите неудачу, вы сделаете лучшее, чтобы родить ребенка безопасно, и это и есть бескорыстная жертва. Так вы проявляете свою любовь к ребенку. Никогда не корите себя за это. Никогда. Будьте сильны и готовы сделать все ради вашего ребенка.

Нет ничего неправильного в том, чтобы делать кесарево. Нет ничего неправильного в том, чтобы рожать естественным образом. Нет ничего неправильного в том, чтобы рожать в ванной или больнице, с обезболивающим или без. Нет ничего неправильного.

Неправильно, когда мать несправедливо осуждают. Игнорируйте осуждения. Игнорируйте людей, которые говорят только негативно о том, о чем они совсем ничего не знают, они не знают вас, вашу историю и вашего ребенка. То, как вы родите, не изменит то, как вы будете любить своего ребенка. И то, как ваш ребенок будет любить вас.

Вы заслуживаете восхищения. Вы вырастили внутри себя ребенка, вы дали ему жизнь. И какими бы ни были ваши роды, вы это сделали. Вы!

Роды — это нормально, страх — это нормально, и вы, никогда не недооценивайте себя, потому что вы — мать, вы — сильная».