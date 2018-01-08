Пышка достойно ответила интернет-троллям за критику ее фото с парнем

На этот раз девушка выложила в Instagram фото со своим бойфрендом Джонатаном с празднования Нового года, и как всегда нарвалась на злобные комментарии. Одни писали, что она не достойна такого стройного парня, другие предположили, что у него просто фетиш — пышные дамы, мол, иначе он бы не захотел быть с ней, пишет Soulpost.ru.

«Думаю, люди считают, что они вправе говорить такое, потому что считается, что привлекательность связана только с телами, которые подходят под определенные стандарты, под которые подходит тело моего парня, но не мое», — высказалась Мелисса.

«Они не только определяют, чего стоит человек, по его телу, но и решают, кто заслуживает быть любимым и кем. Разве фото с любимым мужчиной должно заставлять людей комментировать твое тело, сомневаться в твоих отношениях, осуждать его за любовь к тебе? Даже если мир нам не позволит, мы будем бороться за нашу любовь, за право быть принятыми», - прокомментировала девушка.

Мелисса отметила, что как раз из-за таких людей, которые осуждают других за внешность и сомневаются в искренности их чувств, такие пары, как ее, и боятся показываться на людях.

«Но мы — ровно то, что каждый из нас хочет, и наши тела — часть этого. Это не ненормально, это не фетиш. Это просто естественно. 2018-й — год для любовь, которая не определяется весом, возрастом, возможностями, гениталиями, гендером или сексуальностью. Ни расой, ни национальностью, ни религией».