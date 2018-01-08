Он не достоин тебя, если не проявляет уважения в этих десяти ситуациях

1. На свидании. Он не должен пялиться в свой ноутбук или сидеть в телефоне, когда вы вместе где-то. Он должен быть здесь и сейчас, с тобой. Он должен быть внимательным к тебе, пишет Soulpost.ru.

2. Во время секса. Просто потому что ты разделась, не значит, что у него есть право трогать тебя, как ему вздумается. Если ты просишь его не целовать твой живот или не снимать твою блузку, он должен уважать это. Твое тело — твои правила.

3. Во время ссоры. Неважно, что ты сделала. Он не должен оскорблять тебя. Ругательства в твой адрес абсолютно неприемлемы. Даже если он в ярости.

4. Когда вы порознь. Он не должен спать с другой девушкой, просто потому что ты временно в другой стране. Любовь на расстоянии не дает ему права изменять.

5. Во время мальчишников. Что бы ни показывали в сериалах, не нормально, чтобы парни собирались вместе и плохо говорили о своих девушках. Он не должен жаловаться на тебя. Он должен тобой хвастаться.

6. Сидя в интернете. Он не должен оставлять неприемлемые комментарии под фотографиями других девушек. Он не должен принимать обнаженные фото от незнакомок. И неважно, что он просто флиртует онлайн. Это все равно флирт.

7. Во время твоих месячных. Он не должен жаловаться на то, что ты не можешь заняться с ним сексом, что у тебя перепады настроения в это время месяца. Он должен уважать тебя и твою физиологию.

8. В стрессовые моменты. Он не должен срываться на тебе. Ты не боксерская груша. Ты — его поддержка. Он должен полагаться на тебя, чтобы ты ему помогла, а не выпускать на тебя свою боль.

9. На встречах с друзьями. Он не должен быть идеальным романтиком наедине с тобой и превращаться в совершенно другого человека, когда вокруг его друзья. Он должен правильно с тобой обращаться, кто бы ни был рядом.

10. В разговоре. Он не должен просто кивать головой. Он должен слушать, что ты ему говоришь, отвечать и реагировать.