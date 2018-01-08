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Что мы знаем о похудении: 12 интересных фактов о диетах

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Сладости, диета. | ФОТО: Scanpix

Каждая девушка хотя бы раз в жизни сидела на диете. Признайся, что наверняка гуглила "Как похудеть за три дня" или "Кефирная диета". Это ведь так по-женски - придумать себе лишние килограммы и пытаться достичь совершенства, весь день ничего не есть, кроме яблочка и куска сыра, а в два часа ночи побежать к холодильнику и умять три бутерброда, запивая борщом. Ниже ты можешь прочитать 12 интересных фактов о диетах и похудении.

  1. Не так важно, в какое время дня ты потребляешь пищу. Намного важнее - из каких продуктов состоит твой рацион и насколько ты подвижна в течение дня. Однако не стоит есть прямо перед сном - лучше ужинать не позже чем за три часа до сна, пишет Lady.tochka.net.
  2. Употребление сельдерея в пищу помогает сжигать калории. Это полезное растение не дает калориям поглощаться. Таким образом, систематическое употребление сельдерея способствует снижению веса.
  3. Половина жительниц США сидит на диетах. Американки больше всех, по статистике, хотят поддерживать своё тело в надлежащем состоянии, ведь злоупотребление фаст-фудом привело к тому, что в этой стране появилось невероятное количество толстяков.
  4. Судя по многочисленным опросам, девушек, не достигших 25-летнего возраста, лишние килограммы пугают больше, чем онкология, ядерная война и смерть родителей.
  5. Почти 90% разработанных диет - бесполезны и не помогают сбросить лишний вес.
  6. У беременных женщин с лишним весом, любящих сладкую и жирную пищу, зародыш получает больше глюкозы и свободных жирных кислот, по сравнению с женщинами нормального веса. Этот излишек негативно влияет на обмен веществ и гормональную систему будущего ребенка.
  7. Существует только 5% женщин, фигуры которых могут соответствовать журнальным образцам без ущерба для здоровья.
  8. Женщины в 10 раз чаще, чем мужчины, недовольны своим телом. Это недовольство затрагивает 90% женщин; 89% хотели бы снизить вес; 80% уже посидели на диете к 18-летнему возрасту.
  9. При соблюдении одной и той же диеты мужчина худеет вдвое быстрее, чем женщина. Кстати, и вес представители сильного пола набирают медленнее.
  10. По статистике, за помощью к диетологу больше всего обращаются женщины в возрасте от 30 до 45 лет. Причина проста: организм уже полностью сформировался, а потребление калорий не уменьшилось.
  11. Одной из самых низкокалорийных считается кабачковая диета. По словам диетологов, при правильном использовании такого диетического питания за неделю можно скидывать до 2 кг лишнего веса.
  12. Боязнь растолстеть тоже имеет официальное название – обезофобия.
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