Что мы знаем о похудении: 12 интересных фактов о диетах

Каждая девушка хотя бы раз в жизни сидела на диете. Признайся, что наверняка гуглила "Как похудеть за три дня" или "Кефирная диета". Это ведь так по-женски - придумать себе лишние килограммы и пытаться достичь совершенства, весь день ничего не есть, кроме яблочка и куска сыра, а в два часа ночи побежать к холодильнику и умять три бутерброда, запивая борщом. Ниже ты можешь прочитать 12 интересных фактов о диетах и похудении.