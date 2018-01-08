Названы пять факторов, которые провоцируют обжорство

Отмечается, что переедание определяют несколько факторов. Первый из них − размер порции. Чем больше еды на тарелке, тем вероятнее, что человек все съест.

Другим важным фактором обжорства является разнообразие блюд на столе.

Согласно результатам исследований, если стол «ломится от блюд», человек съедает в четыре раза больше, передает Rus.tvnet.lv.

На переедание влияют просмотр телевизора и чтение во время приема пищи, а также употребление алкоголя и поведение людей, собравшихся за столом. Когда человек отвлекается, он хуже осознает момент насыщения, в связи с чем ест больше, пояснила специалист.

Похоже действует алкоголь, из-за которого мозг позднее получает сигнал о насыщении.

Кроме того, когда человек ест в компании, он бессознательно «примеряет» на себя пищевые привычки других людей, стремясь попробовать все, что нравится соседям по столу, что также способствует перееданию.

Чтобы избежать влияния упомянутых факторов и не переедать, следует фокусироваться исключительно на еде во время трапезы, подытожила Моррис.