Семь самых тяжелых для организма продуктов

1. Жареная пища

Жареные продукты требуют больше всего времени, чтобы организм полностью успел их переработать. К примеру, жареный шашлык целиком усваивается и перерабатывается в течение трех дней. Но тяжелее всего организму перерабатывать продукты, содержащие жир, которые дополнительно поджариваются на растительном масле, пишет Mixnews.lv.

2. Острая пища

Острые блюда опасны тем, что они раздражают слизистую желудочно-кишечного тракта, и организму требуются дополнительные усилия, чтобы нейтрализовать раздражение. Медики рекомендуют отказаться от острых продуктов (красный перец, чеснок, лук) тем, у кого имеются проблемы с ЖКТ.

3. Фасоль

Этот продукт является натуральным источником растительного белка и очень полезен для здоровья. Но есть другая сторона медали. Фасоль богата олигосахаридами, которые долго усваиваются и способствуют газообразованию, из-за чего возникают неприятные ощущения внизу живота, вздутие.

Прежде чем готовить фасоль, ее следует предварительно замочить, советуют эксперты.

4. Лук

Зеленый и репчатый лук полезен для иммунной системы, он обладает антивирусными и антибактериальными свойствами. Но для пищеварительной системы этот продукт, все-таки, тяжелый. Лук раздражает слизистую желудка и приводит к газообразованию.

5. Капуста

Белокочанная Капуста тяжело переваривается из-за содержания в ней специального вещества углевода раффиноза.

6. Цитрусовые

Соки из цитрусовых раздражают слизистую желудка и повышают кислотность в организме.

7. Шоколад и мороженое

В шоколаде содержится кофеин и жиры. В сочетании эти два ингредиента тяжело перевариваются организмом. А в состав мороженого входит молоко и жиры, эта смесь также нагружает пищеварительную систему.