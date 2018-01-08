Из пожилой женщины — в красотку. Внучка-визажист подарила бабушке на день рождения новый образ

В 2016 году Кристина раздумывала над поздравлением для своей бабули к 70 юбилею и решила сделать ей макияж в подарок. Таким образом внучка показала ей, что женщина красива и имеет полное право, чтобы ею восхищались, пишет Fabiosa.com/ru.

Визажистка окрасила бабушке брови, нарастила ресницы, выровняла цвет лица. Затем в ход пошли нежные румяна, тени и легкий блеск для губ.

Старушке очень понравилось перевоплощение. Она улыбалась на камеру и кокетничала.

В сентябре этого года бабушке Кристины исполнился 71 год. Молодая визажистка решила повторить прошлогоднее поздравление, дополнив его стрижкой и покраской.

Сначала девушка окрасила волосы бабушки в шоколадный цвет. Затем сделала ей стрижку. А потом — удивительный макияж. Как вам перевоплощение?

Более детально весь процесс преображения старушки вы можете просмотреть в видео.