Три маски из аспирина, которые помогут сделать кожу лица моложе

Одно из основных действий при уходе за кожей – отшелушивание. Этот процесс подразумевает удаление мертвых клеток эпидермиса. В настоящее время на рынке представлено много разнообразных отшелушивающих средств, некоторые из них стоят очень дорого, но средства, сделанные в домашних условия, практически всегда лучшие (и дешевле), пишет Fabiosa.com/ru.

Знаете ли вы, что можно использовать аспирин для улучшения состояния и внешнего вида кожи? Вот три удивительных рецепта масок для лица, которые вы можете сделать с использованием чудодейственного аспирина. Это просто, достаточно только следовать инструкциям.

Домашняя маска с лимоном и аспирином

Ингредиенты:

— три таблетки аспирина;

— три столовые ложки лимонного сока.

Инструкции:

Разотрите таблетки аспирина и смешайте их с лимонным соком до образования пастообразной массы. Нанесите смесь на лицо и оставьте на 10 минут. Затем смойте холодной водой.

Маска для лица с аспирином, йогуртом и медом

Ингредиенты:

— пять таблеток аспирина;

— две столовые ложки меда;

— одна столовая ложка натурального йогурта.

Инструкции:

Сначала умойте лицо холодной водой. Затем намочите небольшой кусок ткани водой и положите его в микроволновую печь на 30 секунд. Достаньте материал и приложите к лицу на 10 минут, чтобы поры раскрылись (заранее убедитесь, что ткань не слишком горячая). Затем тщательно вытрите лицо и нанесите маску. Оставьте на 30 минут, а затем смойте холодной водой.

Маска для лица с аспирином и водой

Ингредиенты:

— три таблетки аспирина;

— три столовые ложки теплой воды.

Инструкции:

Положите таблетки аспирина в емкость с небольшим количеством воды, перемешайте, пока они не растворятся и не образуют пастообразную смесь. Нанесите на лицо и оставьте на 10 минут. Затем смойте холодной водой.

Как вы можете убедиться, эти рецепты очень просты и обещают невероятные результаты. Это стоит попробовать!