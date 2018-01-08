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Женщина нашла инструкцию по ношению бюстгальтера и поняла, что всю жизнь делала это неправильно

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Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Казалось бы, сложно придумать более женскую деталь гардероба, чем бюстгальтер. Женщины пытаются приручить лифчики со времен Древнего Рима, но так и не могут. Сегодня шьют куда более удобные модели, чем в 18 веке, когда бюстгальтер был частью сплошного корсета на китовом усе. И все равно мы умудряемся выбирать не то и носить не так. Большинство женщин подбирает размер лифчика неправильно, отчего либо грудь не фиксируется нормально, либо белье давит на тело.

Но откровение еще и в том, что мы надеваем его не всегда правильно. Бриттани Пакнетт однажды наткнулась в примерочной на инструкцию по правильному ношению бюстгальтера. И это стало для нее настоящим откровением! Чтобы оно было удобным, нужно соблюсти всего лишь три правила:

Изначально застегивайте лифчик на последний крючок (в том числе и при примерке).

Каждую грудь нужно буквально “вложить” в чашку.

Подтягивайте лямки бюстгальтера понемногу каждый месяц.

Самое интересное, что поначалу Бриттани хотела выбросить бумажный лейбл от покупки, но что-то ее остановило и заставило прочитать инструкцию. Она поделилась своим открытием в Twitter, чем вызвала бурную ответную реакцию. Оказалось, что сотни девушек, сталкиваясь с проблемой выбора и носки лифчика, наступали на те же грабли, передает Fabiosa.com/ru.

Кстати, в бельевых магазинах продавцы всегда готовы поделиться с вами этими знаниями и помочь. Это еще одно маленькое напоминание о том, что инструкции создаются не просто так и прибегать к ним нужно с самого начала, а не тогда, когда все вышло из строя.

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