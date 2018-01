Женщина нашла инструкцию по ношению бюстгальтера и поняла, что всю жизнь делала это неправильно

Но откровение еще и в том, что мы надеваем его не всегда правильно. Бриттани Пакнетт однажды наткнулась в примерочной на инструкцию по правильному ношению бюстгальтера. И это стало для нее настоящим откровением! Чтобы оно было удобным, нужно соблюсти всего лишь три правила:

Изначально застегивайте лифчик на последний крючок (в том числе и при примерке).

Каждую грудь нужно буквально “вложить” в чашку.

Подтягивайте лямки бюстгальтера понемногу каждый месяц.

Самое интересное, что поначалу Бриттани хотела выбросить бумажный лейбл от покупки, но что-то ее остановило и заставило прочитать инструкцию. Она поделилась своим открытием в Twitter, чем вызвала бурную ответную реакцию. Оказалось, что сотни девушек, сталкиваясь с проблемой выбора и носки лифчика, наступали на те же грабли, передает Fabiosa.com/ru.

Кстати, в бельевых магазинах продавцы всегда готовы поделиться с вами этими знаниями и помочь. Это еще одно маленькое напоминание о том, что инструкции создаются не просто так и прибегать к ним нужно с самого начала, а не тогда, когда все вышло из строя.

.@ThirdLove just told I’ve been putting on my bras wrong for twenty years.



You probably have, too. pic.twitter.com/eHRWVp11OA