Три признака того, что у женщины снижается способность к зачатию

Когда дело касается женщин, то трудности чаще всего возникают из-за нерегулярного цикла и отсутствия овуляции, эндометриоза, миомы матки или непроходимости маточных труб. Также одной из причин бесплодия может быть возраст, поскольку после 35 лет начинает уменьшаться количество фолликулов в яичниках.

Это вовсе не означает, что женщина становится бесплодной, но шансы забеременеть значительно снижаются. Когда женщина достигает этого возраста, то по некоторым признакам можно определить, что у ее организма уменьшается способность к деторождению. Ниже приводим вам три из них, пишет Fabiosa.com/ru.

1. Планирование в течение долгого периода

Тот случай, когда женщина старше 35 лет, которая ведет постоянную половую жизнь и не предохраняется, не может забеременеть больше года планирования.

2. Низкий уровень прогестерона

Прогестерон — это гормон, который вырабатывается клетками желтого тела яичников. Его функция заключается в подготовке полости матки к возможной беременности, прикреплению оплодотворенной яйцеклетки и выработке молока в грудных железах. Низкий уровень прогестерона ведет к потере аппетита, снижению сексуального влечения, болям во время полового акта, сухости влагалища и другим симптомам.

3. Сахарный диабет второго типа

Диабет 2 типа возникает при наличии нескольких факторов. К ним относятся: возраст, избыточная масса тела, сидячий образ жизни, злоупотребление алкоголем. Диабет нарушает обмен веществ и ухудшает состояние организма в целом, что в результате приводит к нерегулярной овуляции.