Три признака того, что у женщины снижается способность к зачатию

Иногда не так-то просто, как кажется на первый взгляд, воплотить в жизнь желание иметь детей. По статистике, около 20% пар во всем мире имеют трудности с зачатием ребенка. Среди них у 40% проблемы возникают из-за женского фактора, еще у 40% — из-за мужского, у 10% проблемы наблюдаются у обоих партнеров, а у оставшихся 10% пар причина не выяснена.
Когда дело касается женщин, то трудности чаще всего возникают из-за нерегулярного цикла и отсутствия овуляции, эндометриоза, миомы матки или непроходимости маточных труб. Также одной из причин бесплодия может быть возраст, поскольку после 35 лет начинает уменьшаться количество фолликулов в яичниках.
Это вовсе не означает, что женщина становится бесплодной, но шансы забеременеть значительно снижаются. Когда женщина достигает этого возраста, то по некоторым признакам можно определить, что у ее организма уменьшается способность к деторождению. Ниже приводим вам три из них, пишет Fabiosa.com/ru.
1. Планирование в течение долгого периода
Тот случай, когда женщина старше 35 лет, которая ведет постоянную половую жизнь и не предохраняется, не может забеременеть больше года планирования.
2. Низкий уровень прогестерона
Прогестерон — это гормон, который вырабатывается клетками желтого тела яичников. Его функция заключается в подготовке полости матки к возможной беременности, прикреплению оплодотворенной яйцеклетки и выработке молока в грудных железах. Низкий уровень прогестерона ведет к потере аппетита, снижению сексуального влечения, болям во время полового акта, сухости влагалища и другим симптомам.
3. Сахарный диабет второго типа
Диабет 2 типа возникает при наличии нескольких факторов. К ним относятся: возраст, избыточная масса тела, сидячий образ жизни, злоупотребление алкоголем. Диабет нарушает обмен веществ и ухудшает состояние организма в целом, что в результате приводит к нерегулярной овуляции.