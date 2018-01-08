Психологи доказали: одежда человека определяет его поведение

Этот эксперимент был проведен доктором Адамом Галински. В группе добровольцев был проведен эксперимент, в ходе которого людей одевали в разнообразную одежду и отправляли действовать в привычных для них условиях, при этом следя за их поведением.

Оказалось, люди в деловых костюмах вели себя более собранно, интеллигентно и деловито, в то время как добровольцы в джинсах и свитерах расслаблялись и начинали непринуждённо болтать по душам.

Магия белого халата

Более того: добровольцам из разных групп выдали идентичные белые халаты. Только одних убедили в том, что это халат медика, а других - в том, что на них надето одеяние художника. Так вот, импровизированные "медики" проявляли больше внимательности и чуткости. "Художники" же вели себя креативно и предлагали новые идеи.

Ученые тоже смотрят "Симпсонов"

Вы не поверите, что подтолкнуло Галински к такому эксперименту! Он просто посмотрел серию мультсериала "Симпсоны", где одетые в строгую школьную форму ученики сидели тихо, а дети в цветном стояли на ушах.

"Следите за тем, что надеваете. Черная футболка пробуждает в вас агрессию, а розовое платьице действительно способно разбудить женственность. Поэтому перед тем, как одеваться с утра вдумайтесь, каким бы сегодня вам хотелось быть" - говорит Галински.