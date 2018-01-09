Кендалл Дженнер высмеяли за прыщи, и она ответила критикам

Пользователи Сети высмеяли самую популярную модель Кендалл Дженнер на премии "Золотой глобус". Хейтеры с особым старанием издевались над проблемами с кожей лица Кендалл. В итоге девушка решила использовать ситуацию для демонстрации своего жизненного кредо. Для этого она выбрала твит одной из своих преданных поклонниц, которая написала слова поддержки.
9 января 2018 г., 14:33
«Ок, но @KendallJenner, которая позирует и будто даже демонстрирует свою акне, смотрится сногсшибательно, как звезда. Именно так должна вести себя каждая девушка», - пишет пользователь Дейзи, пишет Life.ru.
«Нельзя, чтобы "мелкие пакости" останавливали тебя!» - считает Кендалл Дженнер.
Кендалл приняла участие в инициативе "Глобус в чёрном" и появилась в роскошном пышном чёрном платье от всемирно известного дизайнера Джамбаттисты Валли.