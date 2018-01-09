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Узнали о ребенке на родах: как камень в почках превратился в мальчика

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УЗИ | ФОТО: Scanpix

Читая очередную историю о том, что женщина до большого срока не знала о беременности, вы порой удивляетесь, как это возможно (и вдвойне — если у вас есть собственные дети). Так же поступала и семья Джегерсов, пока не оказалась в аналогичной ситуации!

Стефани Джегерс поступила в больницу в 22:15 с жалобой на боль в животе — предположительно на камень в почках. Несколько минут спустя они с мужем узнали, что это вовсе не камень, а ребенок, причем готовый к рождению! В 3:50 на свет появился Шом Джегерс, абсолютно здоровый малыш, ставший сюрпризом для всей семьи. Предполагалось, что матери сделают кесарево, но было уже поздно, и малыш родился естественным путем, пишет Goodhouse.ru.

Сразу после родов молодую мать завалили вопросами. «Я сама не понимаю, как можно было этого не заметить, — говорит она. — Тем более что у нас уже есть трое детей, и мы не собирались заводить еще одного. У меня не было утренней тошноты, критические дни не пропадали… Почему не чувствовала шевелений? Видимо, потому что ребенок лежал попой и почти под ребрами. Ну и я думала, что просто поправилась в последнее время».

Отец ребенка Майкл больше всего переживал из-за того, что жена недавно сломала лодыжку и делала рентген. Но все обошлось. Старшие дети приняли маленького брата с восторгом и лишних вопросов не задавали.

Стефани Джегерс признается, что теперь не будет смеяться над подобными историями и обязательно проверит в следующий раз, из-за чего у нее болит живот!

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